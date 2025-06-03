ВИДЕО Рядом с детским садом был замечен редко попадающий в Эстонии в городскую среду хищник

Дети и воспитатели из детского сада «Сипсик» в Кадрина, а также местные спасатели во вторник смогли насладиться прекрасным зрелищем: за забором прогуливалось милое маленькое животное, которое не слишком часто можно увидеть в густонаселенных районах.
Спасатели из Кадринаской команды проводили в детсаду урок безопасности для воспитанников, когда в какой-то момент дети на улице начали громко визжать. Глава спасательного отряда Райдо Нагель выбежал на улицу, думая, что что-то случилось, но радостные дети указали пальцами на фигуру перед детским садом.