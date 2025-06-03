ВИДЕО Рядом с детским садом был замечен редко попадающий в Эстонии в городскую среду хищник

Спасатели из Кадринаской команды проводили в детсаду урок безопасности для воспитанников, когда в какой-то момент дети на улице начали громко визжать. Глава спасательного отряда Райдо Нагель выбежал на улицу, думая, что что-то случилось, но радостные дети указали пальцами на фигуру перед детским садом.

«Они спросили, не выдра ли это, - сказал Нагель, который объяснил детям, что это действительно выдра. - Она была совсем рядом с детским садом, но крики детей, вероятно, напугали ее, после чего она перебежала дорогу и залезла в сад дома на улице Койду. Позже я видел, как она перелезала прямо через заборы и в итоге под плотиной прошла к водохранилищу. Вероятно, ей наскучила городская жизнь, и она вернулась в свою естественную среду».