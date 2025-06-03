Алгоритм в роли покупателя: ИИ ходит по магазинам за тебя

«Искусственный интеллект уже стал важной частью торговли. Многие используют его для поиска информации о товарах, сравнения предложений и открытия новинок. Но пока на этом все и ограничивалось, ИИ может порекомендовать, но покупку должен совершить сам человек», - пояснил глава Visa по Финляндии и странам Балтии Юха Силланпяа.

Теперь Visa совместно с такими компаниями, как Anthropic, OpenAI, Microsoft и Perplexity, разработала платформу, которая позволяет передать ИИ и сам процесс покупки. Это значит, что ИИ не только находит нужный товар, но и самостоятельно оформляет заказ. Пользователь лишь задает параметры: что именно нужно купить, какие ограничения по цене установить и какие дополнительные условия важны. После этого система выбирает подходящий вариант, оплачивает его, и остается только дождаться доставки.

Такой подход особенно удобен для обычного покупателя: больше не нужно вручную заполнять корзину, вводить адрес, данные карты и проходить все этапы оформления. Все это делает ИИ.

Новые карты для безопасности

Разумеется, такая автоматизация вызывает вопросы безопасности: например, как защитить платежные данные от мошенников. Решением станут новые типы карт, специально разработанные для ИИ. В них традиционные данные (номер, CVV-код) будут заменены цифровыми токенизированными идентификаторами, что повысит безопасность и упростит саму платежную операцию.

«Очень важна также идентификация личности. Искусственный интеллект сможет совершать покупки только с разрешения владельца карты. Невозможно, чтобы третье лицо дало ИИ какие-то команды или инициировало покупку. У Visa действуют мощные системы машинного обучения и антифрода, которые только за прошлый год предотвратили мошенничество на сумму 40 миллиардов долларов. Мы уверены, что сможем обеспечить безопасность и этой новой технологии», - добавил Силланпяа.

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