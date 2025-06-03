Биржевая цена электричества в Эстонии упадет в среду более чем на треть

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в среду по сравнению со вторником снизится на 34,3% до 46,05 евро за мегаватт-час.
В Латвии и Литве электроэнергия в среду будет на 10% дороже, чем в Эстонии, 50,98 евро за мегаватт-час, а в Финляндии она будет существенно дешевле и составит в среднем 8,16 евро за мегаватт-час. Выше всего стоимость электроэнергии в системе Nord Pool поднимется в этот день в Польше, где она составит в среднем 87,47 евро за мегаватт-час.
Самой высокой в Эстонии - 121,64 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в среду вечером, с 21 до 22 часов, а самой низкой - с 16 до 17 часов, когда она упадет до нуля евро.