Биржевая цена электричества в Эстонии упадет в среду более чем на треть

В Латвии и Литве электроэнергия в среду будет на 10% дороже, чем в Эстонии, 50,98 евро за мегаватт-час, а в Финляндии она будет существенно дешевле и составит в среднем 8,16 евро за мегаватт-час. Выше всего стоимость электроэнергии в системе Nord Pool поднимется в этот день в Польше, где она составит в среднем 87,47 евро за мегаватт-час.