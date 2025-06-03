В Европе провели облаву по делу о мошенничестве колл-центров

Специалисты полиции по киберпреступности расследуют деятельность банды, действующей по всей Европе, по подозрению в мошенничестве через колл-центры, пишет DW.
Согласно информации, обнародованной во вторник, 3 июня, криминальной полицией Саксонии и прокуратурой Дрездена, более 170 подозреваемых представлялись по телефону сотрудниками банка или полицейскими и обманывали в основном пожилых людей с помощью поддельных писем от коллекторов, уведомлений о задолженности или якобы выигранных лотереях.
Ранним утром того же дня сотрудники полиции провели обыски в Германии, Греции, Австрии, Чехии и Словакии. Следственные мероприятия были проведены в 35 жилых и коммерческих объектах, принадлежащих 39 подозреваемым.
В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, носители данных и документы. В отношении двух граждан Греции и одного гражданина Турции приведены в исполнение ордеры на арест.
Ущерб на миллиарды евро
В Германии обыски прошли в федеральных землях Саксония, Берлин, Бавария, Баден-Вюртемберг, Гамбург, Северный Рейн - Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Саар.
Прокуратура ведет расследование по делу о мошенничестве, совершенном организованной преступной группой с коммерческими целями, а также по подозрению в отмывании денег в более чем 30 000 случаях.
Общая сумма ущерба составляет, по оценкам, не менее восьми миллионов евро.