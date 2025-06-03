В Европе провели облаву по делу о мошенничестве колл-центров

Согласно информации, обнародованной во вторник, 3 июня, криминальной полицией Саксонии и прокуратурой Дрездена, более 170 подозреваемых представлялись по телефону сотрудниками банка или полицейскими и обманывали в основном пожилых людей с помощью поддельных писем от коллекторов, уведомлений о задолженности или якобы выигранных лотереях.

Ранним утром того же дня сотрудники полиции провели обыски в Германии, Греции, Австрии, Чехии и Словакии. Следственные мероприятия были проведены в 35 жилых и коммерческих объектах, принадлежащих 39 подозреваемым.

В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, носители данных и документы. В отношении двух граждан Греции и одного гражданина Турции приведены в исполнение ордеры на арест.

Ущерб на миллиарды евро

В Германии обыски прошли в федеральных землях Саксония, Берлин, Бавария, Баден-Вюртемберг, Гамбург, Северный Рейн - Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Саар.

Прокуратура ведет расследование по делу о мошенничестве, совершенном организованной преступной группой с коммерческими целями, а также по подозрению в отмывании денег в более чем 30 000 случаях.