Государство проведет аудит Eesti Post

Проверка сосредоточится на том, как государственное предприятие Eesti Post управлялось в период с июля 2020 года по конец мая текущего года. В ходе анализа будет выяснено, следовало ли правление действующей стратегии при расширении компании, а также как принятые управленческие решения повлияли на ликвидность и прибыльность предприятия.

Террас подчеркнул, что проверка должна дать ответ и на вопрос, насколько эффективно были решены ранее выявленные проблемы. «Результаты контроля помогут в будущем принимать более взвешенные решения, направленные на улучшение финансового положения предприятия. Это особенно важно, если в перспективе мы рассматриваем частичную приватизацию Eesti Post или его выход на биржу. Кроме того, необходимо обеспечить качественную и доступную почтовую услугу по всей стране», - добавил он.

Для проведения специальной проверки Eesti Post должен через государственный тендер выбрать подходящего внешнего аудитора, который в течение шести месяцев составит итоговый отчет. Контроль будет осуществляться под надзором комиссии, в состав которой входят представители министерства, а возглавляет ее канцлер Марко Горбан. Комиссия будет поддерживать процесс выбора аудитора, решать вопросы, связанные с промежуточным отчетом, и оценивать финальные выводы.

Помимо этого, министерство в целом занимается пересмотром почтовой сферы. В планах - внесение изменений в Закон о почте, а также введение нового тарифа на почтовые услуги с 1 июля, который утвердит министр соответствующим постановлением. Эти шаги являются частью более широкой стратегии, направленной на обеспечение устойчивости почтовых услуг в Эстонии.