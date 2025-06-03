Графики Раскрыты доходы и долги эстонских политиков: кредитные обязательства у многих выросли, самые богатые депутаты - из «Ээсти 200»

Срок подачи деклараций об интересах для политиков истек 3 июня. Хотя некоторые так и не подали данные о своих доходах, кредитах и имуществе за 2024 год в установленный срок, определенные выводы уже можно сделать. Например, заметно выросло количество взятых политиками обязательств: в 2023 году средний объем кредитных обязательств депутатов и министров составлял 74 000-78 000 евро, а в прошлом году - уже явно превысил 100 000 евро.