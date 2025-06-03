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Графики Раскрыты доходы и долги эстонских политиков: кредитные обязательства у многих выросли, самые богатые депутаты - из «Ээсти 200»

Перевод: София Солдатенко
Как и каждый год, и в этом июне политики должны были представить отчет о своих финансах. На фото: крупнейшая получательница дохода Керсти Сарапуу, крупнейшая заемщица Кристина Шмигун-Вяхи, один из крупнейших должников по налогам Сийм Похлак и министр с самым высоким доходом Игорь Таро.

Среди политиков с самыми высокими доходами доминируют представители партии «Ээсти 200». В более широком контексте по сравнению с прошлым годом финансовые обязательства членов Рийгикогу и министров резко возросли.

Срок подачи деклараций об интересах для политиков истек 3 июня. Хотя некоторые так и не подали данные о своих доходах, кредитах и имуществе за 2024 год в установленный срок, определенные выводы уже можно сделать. Например, заметно выросло количество взятых политиками обязательств: в 2023 году средний объем кредитных обязательств депутатов и министров составлял 74 000-78 000 евро, а в прошлом году - уже явно превысил 100 000 евро.

В целом среди обязательств доминируют жилищные кредиты и автолизинги, но есть и такие, кто взял потребительские или ремонтные кредиты (например, социал-демократ Хельмен Кютт, чьи общие обязательства по сравнению со средним уровнем составляют относительно скромные 50 000 евро).

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