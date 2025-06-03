В Латвии полиция задержала распространителя российских пропагандистских телеканалов

В конце мая Государственная полиция задержала лицо 1982 года рождения, которое за вознаграждение предоставляло «клиентам» незаконный доступ к российским телеканалам, трансляция которых запрещена в Латвии, сообщили агентству LETA в полиции.

Задержанный обеспечивал доступ к таким каналам, как «Первый канал», «Россия 1», «Россия РТР/RTR Planeta», «НТВ Мир», «ТВ Центр», «РЕН ТВ», Russia Today, трансляция которых запрещена на территории Европейского союза в соответствии с решениями Совета ЕС и Национального совета по электронным СМИ.

Для предоставления телевизионных услуг лицо, обходя технологии защиты контента, создало систему совместного использования кодов доступа к телевизионному сигналу.

С помощью одной оригинальной карты доступа телевизионные услуги на протяжении нескольких лет предоставлялись более чем 400 домохозяйствам по всей Латвии.

В свою очередь, с началом сезона летних кафе и террас, Государственная полиция Латвии усилит профилактический контроль в общественных местах досуга - кафе, барах, салонах красоты, гостиницах.

Цель этих контрольных мероприятий - ограничить распространение запрещенных в ЕС телеканалов в общественных местах, а также обеспечить равные условия для всех предприятий сферы обслуживания, использующих аудиовизуальный контент в своей деятельности.

Национальный совет по электронным СМИ также определил ограничение незаконного распространения контента в Латвии одной из своих приоритетных стратегических задач. Еженедельно проводятся проверки интернет-пространства, в ходе которых выявляется нелегальная ретрансляция программ и нарушение авторских прав, после чего принимаются соответствующие ограничительные меры.

Незаконное распространение контента создает серьезные риски не только для правообладателей и легальных поставщиков услуг, соблюдающих нормы законодательства, но и для общества в целом, отмечает полиция.