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Чиновники ошиблись: из-за неверного толкования закона семьи остались без 100 000 евро

Перевод: София Солдатенко
По мнению Таллиннского административного суда, прискорбно, что именно сотрудники SKA, которые должны быть наиболее компетентны в этом вопросе, при вынесении решения об отказе в выплате пособия не учли в первую очередь интересы ребенка.

Несколько десятков детей, родители которых умерли или были лишены родительских прав, в прошлом году по решению Департамента социального страхования (SKA) остались без пособия. После вмешательства более половины таких решений были признаны ошибочными, и семьям выплатили около 100 000 евро.

В начале марта канцлер юстиции Юлле Мадизе раскритиковала SKA, потребовав пересмотреть все прошлогодние решения с отказами в выплате пособий находящимся под опекой детям, поскольку, по ее оценке, в ряде случаев имело место самоуправство.

Мадизе подчеркнула, что при назначении опекуна суд уже установил, что родители не исполняют своих законных обязанностей, и в SKA должны исходить из этого.

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