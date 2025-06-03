Чиновники ошиблись: из-за неверного толкования закона семьи остались без 100 000 евро

По мнению Таллиннского административного суда, прискорбно, что именно сотрудники SKA, которые должны быть наиболее компетентны в этом вопросе, при вынесении решения об отказе в выплате пособия не учли в первую очередь интересы ребенка.

Фото: Sille Annuk