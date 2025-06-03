Чиновники ошиблись: из-за неверного толкования закона семьи остались без 100 000 евро

Несколько десятков детей, родители которых умерли или были лишены родительских прав, в прошлом году по решению Департамента социального страхования (SKA) остались без пособия. После вмешательства более половины таких решений были признаны ошибочными, и семьям выплатили около 100 000 евро.
В начале марта канцлер юстиции Юлле Мадизе раскритиковала SKA, потребовав пересмотреть все прошлогодние решения с отказами в выплате пособий находящимся под опекой детям, поскольку, по ее оценке, в ряде случаев имело место самоуправство.