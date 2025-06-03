Завтра по всей Эстонии будут вывешены государственные флаги

4 июня во всей Эстонии отмечается 141-я годовщина эстонского триколора. В честь этого все государственные и муниципальные учреждения, а также общественно-правовые юридические лица поднимут госфлаги.

Поднять эстонский флаг в этот день могут все желающие. Флаги поднимают с восходом солнца или не позднее восьми утра и опускают в десять вечера. Если флаг на ночь не убирается, его необходимо подсветить.

Правление Рийгикогу и Общество эстонского флага приглашают всех желающих на торжественную церемонию поднятия флага, которая начнется в Губернаторском саду в 7:00. С 14:00 до 19:00 всем желающим для посещения будет открыта башня Длинный Герман.

С речью выступят спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и председатель Общества эстонского флага Юри Трей. Слова благословения произнесет епископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Ове Сандер.

Флаг будет поднят под аккомпанемент гимна Эстонской Республики. В церемонии поднятия флага примут участие Ян Эдуард Пийгли и Лооре Арусте из Кадриоргской немецкой гимназии, а также Адриан Георг Цурбухен и Рейу Пярнамяэ из Таллиннского французского лицея.

В Губернаторском саду будет выстроен почетный караул из групп защитников флага Сторожевого батальона, Кайтселийта, организации Naiskodukaitse, молодежных организаций Noored Kotkad и Kodutütred, скаутов, гайдов, школ, академических и патриотических обществ и объединений. Среди прочих будут представлены и группы защитников флага членов основанного в начале этого года Союза групп защитников флага школ Эстонии.

Выступят Военный оркестр и хоры школ, Эстонского общества женского хорового пения и организации Naiskodukaitse. В исполнении хоров прозвучат произведения «Hoia, Jumal, Eestit» (композитор Юхан Аавик, слова Александра Леопольда Раудкеппа) и «Eesti Lipp» (композитор Энн Вырк, слова Мартина Липпа). Дирижировать оркестром будет Теэт Райк, хором – Маргот Петерсон и Андрус Сиймон.

Вход на башню Длинный Герман будет открыт с 14:00–19:00. Экскурсии начинаются в полный час и в половину часа. Бесплатный билет можно будет получить в порядке живой очереди в Губернаторском саду. Размер групп и число билетов – ограничены, поэтому рекомендуется получить билет как можно раньше.

В Губернаторском саду можно будет сфотографироваться на фоне тематической фотостены, посвященной флагу. Во время экскурсий в башню Длинный Герман в саду будет находиться тележка, где можно будет приобрести напитки и сладкие закуски.