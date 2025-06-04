Центристская партия вновь вышла на вторую позицию в рейтинге

Если неделю назад правящая в Эстонии Партия реформ обогнала оппозиционную Центристскую партию и поднялась на второе место в рейтинговой таблице, то после прошлой недели ситуация снова изменилась: явное лидерство над ними продолжает удерживать оппозиционная партия «Отечество».
Согласно последним результатам еженедельного опроса, проведенного совместно с Институтом социальных исследований и социологической фирмой Norstat Eesti, «Отечество» поддерживают 26,4 процента граждан, имеющих право голоса, Центристскую партию - 17,2 процента, а Партию реформ - 17 процентов, сообщили организаторы опроса.
За тройкой лидеров следуют EKRE - Эстонская консервативная народная партия с 15,7 процента поддержки, Социал-демократическая партия (СДПЭ) - 12,4 процента, Правые - 5,5 процента и Ээсти 200, поддержка которой составляет 3,1 процента. Поддержка EKRE за неделю выросла на один процентный пункт.
Партии правящей коалиции поддерживают в общей сложности 20,1 процента, а оппозицию - 71,7 процента респондентов.
По словам доцента Института политических исследований имени Йохана Шютте при Тартуском университете Мартина Мёльдера, ситуация с поддержкой политических партий в настоящее время относительно спокойная, и по сравнению с прошлой неделей никаких серьезных изменений или заметных тенденций не наблюдается.