Центристская партия вновь вышла на вторую позицию в рейтинге

Если неделю назад правящая в Эстонии Партия реформ обогнала оппозиционную Центристскую партию и поднялась на второе место в рейтинговой таблице, то после прошлой недели ситуация снова изменилась: явное лидерство над ними продолжает удерживать оппозиционная партия «Отечество».