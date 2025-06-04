Жители Ласнамяэ приглашаются на обсуждение идей народного бюджета

«Целью народного бюджета с самого начала было увеличить вовлеченность жителей в развитие инфраструктуры. Теперь, когда весь процесс народного бюджета был основательно пересмотрен, мы представляем общественности новый промежуточный этап, главную роль в котором будут вновь играть непосредственно жители», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

«Публичное обсуждение – своего рода мост между сбором идей и голосованием, который поможет нам выбрать те идеи, которые действительно нравятся людям. На встрече мы также обсудим, от чего зависит срок реализации идей и как обстоят дела с претворением в жизнь тех предложений, которые набрали наибольшее количество голосов на голосованиях прошлых лет», – добавила Юрченко.

В результате сбора идей в Ласнамяэ поступило 38 предложений, из которых районная управа и оценочная комиссия уже сделали первоначальную выборку, исходя из реализуемости, стоимости и прочих важных аспектов. На встрече присутствующие смогут выразить свое мнение и выступить с предложениями о том, как можно усовершенствовать предложенные идеи.

Публичное обсуждение проекта народного бюджета «Город, созданный вместе» состоится в четверг, 5 июня, в 17:30 в зале на первом этаже управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).