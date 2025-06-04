Полиция: сообщений о домашнем насилии становится меньше, но проблема сохраняется

Беренсон также отметила, что с приближением лета особенно важно помнить: лето – не всегда радостное время для каждого ребенка.

«Когда школьная система поддержки уходит на каникулы, у некоторых детей могут исчезнуть единственные взрослые или безопасное пространство, которые им обеспечивали чувство защищенности. Если дома сложная обстановка, безразличие, эмоциональное или физическое насилие, нет ни распорядка дня, ни еды, то ребенок остается на долгие летние месяцы наедине со всеми кризисами», – сказала она.

По словам представителя полиции, обратить внимание на семейное насилие могут все – близкие, соседи, коллеги и другие члены сообщества.

«Не важно, ребенок это или взрослый – если вы заметили признаки насилия, такие как напуганное поведение, необъяснимые травмы или резкое уединение, важно не остаться безучастным. Спросите, предложите поддержку, помогите найти путь к специалистам», – призвала она.

За последние пять лет число случаев семейного насилия ежегодно сокращается на несколько сотен. Так, за первые пять месяцев этого года полиция зарегистрировала более 3800 случаев насилия в семье, в то время как за аналогичный период прошлого года было чуть больше 4200 инцидентов. В каждом третьем случае с семейным насилием напрямую или косвенно сталкивались несовершеннолетние дети.