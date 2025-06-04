Полиция: сообщений о домашнем насилии становится меньше, но проблема сохраняется

В полицию поступает все меньше сообщений о домашнем насилии, однако проблема никуда не исчезла – каждый год тысячи людей, пострадавших от агрессивного поведения в близких отношениях, в том числе дети, нуждаются в помощи.
По словам майора Департамента полиции и погранохраны Леа Беренсон, хотя сокращение числа обращений может показаться положительной тенденцией, это не означает, что проблема насилия в семье уменьшается или исчезает.
«Официальная статистика может показывать снижение, но на самом деле значительная часть случаев семейного насилия по-прежнему остается в тени. Многие происшествия никогда не попадают в официальную статистику, потому что жертвы не осмеливаются или не умеют обращаться за помощью, а некоторые не считают произошедшее достаточно серьезным для обращения. Поэтому профилактика насилия в семье и поддержка пострадавших по-прежнему требуют системного внимания и достаточных ресурсов, чтобы добиться долгосрочных изменений», – объяснила Беренсон.
Руководитель службы помощи пострадавшим Департамента социального страхования Кайре Тамм подчеркнула, что нельзя делать вывод о снижении проблемы только на основании цифр – важно постоянно повышать осведомленность, поддерживать и побуждать жертв обращаться за помощью. Особенно, когда в Эстонии ежегодно с семейным насилием сталкиваются тысячи детей, которые становятся свидетелями агрессии между родителями и вынуждены жить в атмосфере страха и напряжения.
«Ребенок никогда не является просто сторонним наблюдателем – даже если он не пострадал физически, насилие вокруг него глубоко его затрагивает. Если ребенок растет в обстановке, где крики, угрозы или побои – обычное дело, он невидимо усваивает, что такое поведение приемлемо и нормально. Это может отражаться на его будущих отношениях, самооценке, привести к трудностям в учебе, зависимости или даже к насилию во взрослой жизни. Поэтому очень важно, чтобы вмешательство было направлено не только на непосредственную жертву, но всегда учитывало и перспективу ребенка», – добавила Тамм.
Беренсон также отметила, что с приближением лета особенно важно помнить: лето – не всегда радостное время для каждого ребенка.
«Когда школьная система поддержки уходит на каникулы, у некоторых детей могут исчезнуть единственные взрослые или безопасное пространство, которые им обеспечивали чувство защищенности. Если дома сложная обстановка, безразличие, эмоциональное или физическое насилие, нет ни распорядка дня, ни еды, то ребенок остается на долгие летние месяцы наедине со всеми кризисами», – сказала она.
По словам представителя полиции, обратить внимание на семейное насилие могут все – близкие, соседи, коллеги и другие члены сообщества.
«Не важно, ребенок это или взрослый – если вы заметили признаки насилия, такие как напуганное поведение, необъяснимые травмы или резкое уединение, важно не остаться безучастным. Спросите, предложите поддержку, помогите найти путь к специалистам», – призвала она.
За последние пять лет число случаев семейного насилия ежегодно сокращается на несколько сотен. Так, за первые пять месяцев этого года полиция зарегистрировала более 3800 случаев насилия в семье, в то время как за аналогичный период прошлого года было чуть больше 4200 инцидентов. В каждом третьем случае с семейным насилием напрямую или косвенно сталкивались несовершеннолетние дети.
В прошлом году сокращение числа зарегистрированных случаев семейного насилия наблюдалось во всех возрастных группах и регионах. Семьдесят семь процентов пострадавших были женщины, двадцать три процента – мужчины. Самой младшей жертве домашнего насилия не исполнилось и года, а самой старшей – девяносто шесть лет. Больше всего случаев отмечено в возрастной группе от тридцати пяти до сорока четырех лет. Для полиции снижение домашних преступлений является приоритетной задачей, и такие дела расследуются в среднем за двадцать шесть дней.