Допинговый скандал в Германии – был скрыт положительный результат тестов чемпиона мира и еще около 100 спортсменов

По данным немецкой телекомпании ARD, среди сотни уличенных впервые назван конкретный человек: им оказался 25-летний Мартин Хиллер, чемпион Европы и мира 2022 года.

Хиллер получил четырехлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его организме трех различных анаболических стероидов: метадиенона, метандростенолона и остарина. Хотя решение о его отстранении было принято еще в феврале, информация обнародовали только сейчас.

Как сообщает ARD, родной клуб Хиллера KC Potsdam без лишнего шума удалил страницу спортсмена со своего сайта, а Федерация гребли Германии также воздержалась от комментариев.

Однако дело Хиллера - лишь вершина айсберга. За последние пять лет Национальное антидопинговое агентство Германии (NADA) вынесло около ста допинговых санкций, о которых общественность не была извещена. Причиной этого называются строгие законы Германии о защите данных.

По данным ARD, скандал затронул 18 различных олимпийских видов спорта.

Телекомпания отмечает, что в Германии полностью исчезла основа борьбы с допингом - публичное порицание и прозрачность. Обычно немецкие спортсмены пользуются поддержкой спонсоров и болельщиков, однако, если их уличают в нарушении, они могут безнаказанно скрыться под прикрытием законов о защите данных, отмечает ARD.