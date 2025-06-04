Главный тренер финалиста Лиги чемпионов покинул пост

«Пришло время попрощаться с этим клубом после четырех лет, в течение которых я отдал ему все. Хочу сказать несколько последних слов миллионам болельщиков "Интера", которые поддерживали меня, переживали тяжелые моменты, а вместе со мной радовались шести трофеям, которые мы завоевали. Я никогда вас не забуду», – сказал Инзаги, за время работы с «Интером» выигравший шесть титулов.

49-летний Инзаги, возглавивший «Интер» в 2021 году, теперь активно общается с саудовским клубом «Аль-Хиляль». О его уходе стало известно после встречи, которая состоялась во вторник между Инзаги и руководством миланского клуба.

«Клуб и Симоне Инзаги расстаются. Решение принято по обоюдному согласию», – говорится в заявлении «Интера».

Президент «Интера» Джузеппе Маротта добавил: «Я хотел бы поблагодарить Симоне Индзаги за проделанную работу, проявленную страсть и искренность в обсуждениях, которые привели нас к обоюдному решению расстаться. Только когда ты каждый день борешься вместе ради успеха, можно вести такой честный диалог, как у нас».

За время своей работы Инзаги выиграл с «Интером» один чемпионский титул Серии А, два Кубка Италии и трижды становился обладателем Суперкубка. Он дважды выводил клуб в финал Лиги чемпионов, но оба были проиграны: в 2023 году команда уступила «Манчестер Сити» со счетом 0:1, а в прошедшую субботу потерпела рекордное поражение 0:5 от «Пари Сен-Жермен».

В завершившемся сезоне Серии А «Интер» также упустил чемпионский титул, проиграв его «Наполи» всего лишь в одно очко.

Уход Инзаги происходит всего за несколько недель до участия «Интера» в клубном чемпионате мира FIFA, который пройдет в США с 14 июня по 13 июля. Миланский клуб сыграет в группе E вместе с аргентинским «Ривер Плейт», японским «Урава Ред Даймондс» и мексиканским «Монтерреем». В турнире примет участие и «Аль-Хиляль», с которым связывают Инзаги.