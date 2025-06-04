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«Мне предъявили претензии по поводу моего стиля общения»: волость предложила директору школы уйти с должности

Директор Юленурмеской гимназии Тыну Тендер.

В Юленурмеской гимназии, расположенной под Тарту и насчитывающей более тысячи учеников, сейчас горячая пора: выпускников нужно отправить во взрослую жизнь, одновременно необходимо принять новых учеников в первые и десятые классы. Также предстоит организовать выпускные вечера, экзамены и торжественные линейки.

Как будто всего этого было мало, в понедельник в школе начала стремительно распространяться молва о том, что волостная управа Камбья якобы хочет, чтобы директор гимназии Тыну Тендер покинул свою должность. «Он должен уйти в течение этой недели», - сообщил редакции местный житель.

Но что же произошло? «Мы это не комментируем», - решительно заявила руководитель отдела образования и культуры волости Камбья Аннели Ветка. Немногословным был и старейшина волости Алар Арукууск: «Есть конфликт, и мы пытаемся найти решение».

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