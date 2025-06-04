«Мне предъявили претензии по поводу моего стиля общения»: волость предложила директору школы уйти с должности

Как будто всего этого было мало, в понедельник в школе начала стремительно распространяться молва о том, что волостная управа Камбья якобы хочет, чтобы директор гимназии Тыну Тендер покинул свою должность. «Он должен уйти в течение этой недели», - сообщил редакции местный житель.