Исследование: зарплатные ожидания жителей Эстонии – самые низкие во всех странах Балтии

Если в Литве 16% респондентов уверены, что их зарплата вырастет в течение ближайших трех месяцев, а в Латвии таких респондентов 11%, то в Эстонии показатель составляет всего 10%, и на один процентный пункт даже снизился в сравнении с началом года.

В то же время в Эстонии целых 12% считают, что их зарплата, напротив, может стать ниже – это самый большой показатель из всех стран Балтии. Урезания заработной платы в Латвии опасаются только 6%, и в Литве – 5%. Больше всего в странах Балтии таких, кто считает, что их зарплата никак не изменится – в Эстонии такой ответ дали 57%, а в Латвии и Литве таких респондентов было 55%.

«Эстония остается единственной страной, где больше людей ждет урезания заработной платы, чем ее повышения. Это демонстрирует, что хоть формально Эстония вышла из экономического спада, рынок труда всегда восстанавливается с задержкой, и процесс еще не достиг восприятия людей, – пояснил член правления и руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане. – Литва вышла из экономического спада намного раньше нас, и там разрыв между теми, кто ожидает повышения зарплаты и опасается ее урезания, составляет целых 11 процентных пунктов в пользу первых».