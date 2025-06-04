Ультиматум в виде меморандума, или Как Москва повышает ставки. Обзор событий в Украине

Украинская атака на российские аэродромы готовилась много месяцев и решение о ее дате точно принималась очень и очень заранее. Например, 1 июня могли выбрать ввиду того, что в точно такой июньский день состоялась передача Украиной России самолетов стратегической авиации в рамках известного Будапештского меморандума.

Да-да, того самого Будапештского меморандума, который гарантировал Украине территориальную целостность в обмен на отказ от ядерного статуса. Но, как видим, подписывать такие документы с РФ не стоит - она их не соблюдает. Как пишут в украинских пабликах в соцсетях, «1 июня 1996 года Украина отдала самолеты России, а теперь она их забрала назад - потому что РФ с тех самолетов обстреливала украинские города ракетами».

Ответственность за дерзкую операцию взяла на себя Служба безопасности Украины, которую возглавляет Василь Малюк. Тут же в пабликах появились шутки о том, что Малюк («малыш» - перевод его фамилии с украинского) таким вот изысканным способом отметил День защиты детей.

Еще через день ведомство Малюка взяло на себя ответственность за не менее дерзкую диверсию против Крымского моста - использовали подводный дрон для атаки на опору в надежде, что это приведет к разрушению. Мост пока не обвалился, но эксперты уверяют, что функциональность мост утратил.