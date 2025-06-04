Ультиматум в виде меморандума, или Как Москва повышает ставки. Обзор событий в Украине

Крымский мост, аэродромы и другие мишени Малюка. Третий подход к Стамбулу - и очередной меморандум. Новый польский президент и другие надежды.
Кто бы сказал три года назад, что окружение Владимира Зеленского и он сам окажутся настолько жесткими переговорщиками? А сейчас уже и сомнений в этом нет. Потому что в минувший понедельник, 2 июня, прошли уже вторые по счету украино-российские переговоры о прекращении огня, но проходили они в окружении очень и очень интересных событий. Подготовка к тем переговорам шла всю предыдущую неделю в стиле известного мультяшного героя: «У меня есть посылка для вашего мальчика, но я вам ее не отдам». Вот только шутка эта была очень горькой.
Мы ж помним о диспозиции? Она выглядела так, будто американский президент жестко настаивает на том, что Киев должен договориться с Москвой и, конечно, серьезно поступиться своими интересами. Это «что-то», судя по утечкам разной степени доверительности, включали, возможно, и территориальные уступки. Со стороны Москвы непрерывно шли требования к Киеву смириться с потерей пяти областей, включая Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую и Крым. Причем все - в административных пределах, то есть включая те части этих областей, которые в настоящее время находятся под контролем украинских военных.
Это если фокусироваться на главном. Потому что все остальные требования Москвы - из разряда обеспечивающих и гарантирующих безнаказанность за агрессию и оккупацию украинских территорий. Две с половиной недели, что прошли между Стамбулом 15 мая и Стамбулом 2 июня - они были наполнены непрерывным подъемом ставок со стороны Москвы. Складывалось такое впечатление, что Кремль всю вторую половину мая старательно собирал аргументы в поддержку ультимативных заявлений руководителя российской делегации Владимира Мединского 15 мая о том, что если украинская сторона не будет достаточно уступчивой, то потеряет еще две области.
Киев уступать не может, а Москва - не хочет
Как мы помним, полторы недели назад, три ночи подряд, 23-26 мая Россия атаковала украинские города, заводы и электростанции с доселе невиданной силой. В первую ночь - 14 баллистических ракет и 250 БпЛА дальнего действия; вторая ночь - девять баллистических ракет, 60 крылатых ракет и 298 беспилотников; третья ночь - 355 беспилотников и девять крылатых ракет. Ночь с 24 на 25 мая была рекордной по общему числу средств нападения, а ночь с 25 на 26 мая - по числу использованных беспилотников.
Как потом выяснилось, это была разминка: в ночь с 31 мая на 1 июня случился абсолютный рекорд - Россия атаковала украинские города 472 тяжелыми беспилотниками дальнего действия, тремя баллистическими и четырьмя крылатыми ракетами. Из них 382 беспилотника сбили или подавили, а также сбили три крылатых ракеты.
Ночами с 1 на 2 июня, с 2 на 3 июня и с 3 на 4 июня атаки дронами с разной степенью интенсивности продолжались, а днем Украину обстреливали российскими баллистическими ракетами. Приграничный областной центр Сумы и вовсе был обстрелян тяжелыми системами реактивного залпового огня. Да, пакет неуправляемых ракет уложили просто в центр города: в итоге 28 раненых, включая троих детей, а также четверо погибших мирных жителя. И все это ради одной простой, как Кремлю кажется, задачи - склонить Киев к капитуляции.
О том, что россияне настаивают именно на капитуляции, стало понятно в день переговоров - 2 июня, когда в свободный оборот попало содержание так называемого меморандума, подготовленного российской стороной в качестве предварительных условий для остановки боевых действий на 30 суток.
Этот документ российская сторона старательно скрывала до 2 июня, нагнетая интригу и удерживая внимание на себе. А дальше уж было невозможно утаивать - и все слегка ошалели от наглости изложенного в том меморандуме-ультиматуме. Там содержался полный wish-list российского диктатора: от требований узаконить территориальные захваты, предпринятые Россией, до отказа Украины от участия в оборонительных блоках, читай - в НАТО; отказ Украины от полноценной армии и зарубежной военной помощи, восстановление «троянских коней» вроде православной церкви Московского патриархата.
Разумеется, ни порознь, ни в комплексе Киев все это принимать не собирается и не может по одной-единственной причине. Это абсолютно однозначно означает ликвидацию государства Украина, чего, собственно, и не скрывают российские руководители, когда кивают на «устранение первопричин украинского кризиса», называя кризисом агрессивную войну РФ против Украины.
Реальные цели Кремля
Окончательно оформить понимание истинных целей Москвы в стамбульских переговорах помог заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, когда 3 июня в своем телеграм-канале разразился беспредельно откровенным спичем. «Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на вымышленных кем-то нереальных условиях, а для нашей как можно более быстрой победы», - написал он. В той же публикации Медведев пообещал полностью уничтожить действующую украинскую власть, которую назвал «неонацистской».
Интересно, предъявят ли Медведеву обвинение в государственной измене, коль скоро он слил в публичную плоскость невероятно нежелательные для Кремля откровения. И вот нам подтверждения тому, что Дмитрий Медведев блестяще исполнил роль «полезного идиота»: об этом просто прямым текстом дал понять американский сенатор-республиканец Линдси Грэм - ключевой инициатор беспрецедентно жесткого законопроекта о санкциях против РФ. Напомним, что совместно с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем они призвали Конгресс США принять новые действительно жесткие санкции против России - и эту инициативу уже поддерживает 81 сенатор.
Так вот, Линдси Грем прямо так и написал в Х (в прошлом - Twitter): «Поздравляем мистера Медведева с редким моментом честности, проявленной российской пропагандистской машиной. Я ценю тот факт, что вы дали понять миру, что Путин и Россия совсем не заинтересованы в мире». А ведь до этих событий администрация Трампа деланно возмущалась тем, что, якобы, Владимир Зеленский не привержен идеям достижения быстрейшего и прочного мира. Именно под этим предлогом из Вашингтона в Киев шел нескончаемый поток претензий и упреков в недоговороспособности, а также прочий нежный глобальный газлайтинг.
Вслед за Гремом уже начинает внятные сигналы подавать и администрация Трампа. Например, ABC News со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что те разочарованы, но не удивлены внушительным списком требований, которые РФ выдвинула в качестве предварительных условий для старта 30-дневного перемирия. А вот сам Дональд Трамп пока что выглядит скорее потерявшим интерес к проблеме, чем раздраженным неуступчивостью россиян.
Что, мы удивлены? Да, этот меморандум, который российская делегация привезла в Стамбул, фактически состоит из требований, абсолютно соответствующих содержимому акта о капитуляции, а не соглашению о временном прекращение огня. Оттого и отторжение этого меморандума со стороны украинской делегации, а также плохо скрываемое раздражение российской позицией со стороны европейских лидеров. Потому что европейцы уже почти автоматически примеряют эту ситуацию на себя. И видят отнюдь не нулевую вероятность российской агрессии в страны, что на восточном фланге НАТО.
Но неужели переговоры в Стамбуле 2 июня не дали совсем ничего положительного? В целом да, так оно и есть, хотя на столе были предложения обменяться определенными категориями военнопленных (молодежь и тяжелораненные), а также телами погибших. Украинская сторона настаивала на возвращении на родину вывезенных в РФ украинских детей, но Мединский попытался оскорбительными репликами сорвать обсуждение этой темы. Хотя позднее стало известно, что вопрос об украденных из Украины детях останется на столе и будет дальше обсуждаться.
В целом переговорный процесс выглядит так, будто Владимир Путин участием России в переговорах оставляет путинферштеерам по обе стороны Атлантики хоть какие-то поводы считать, что он не такой уж безбашенный агрессор. А такой умеренный агрессор, готовый даже к каким-то дипломатическим танцам. Но помимо этого, что совершенно очевидно, Путин выигрывает время, дает повод оттягивать введение новых санкций на фоне начавшейся летней военной кампании. Похоже, он ставит на то, что так называемые «реалии на земле» усилят его позиции на очередном туре переговоров. Вот только у Киева по этому поводу совершенно иные планы.
Киев умеет аргументировать
Украине в этой ситуации ничего не оставалось делать, как оставаться верной стратегии асимметричных ответов. Навряд ли массированная атака роями мелких дронов на российские аэродромы стратегической авиации 1 июня была ответом на гипертрофированную атаку российских дронов по украинским городам в тот же день.
Украинская атака на российские аэродромы готовилась много месяцев и решение о ее дате точно принималась очень и очень заранее. Например, 1 июня могли выбрать ввиду того, что в точно такой июньский день состоялась передача Украиной России самолетов стратегической авиации в рамках известного Будапештского меморандума.
Да-да, того самого Будапештского меморандума, который гарантировал Украине территориальную целостность в обмен на отказ от ядерного статуса. Но, как видим, подписывать такие документы с РФ не стоит - она их не соблюдает. Как пишут в украинских пабликах в соцсетях, «1 июня 1996 года Украина отдала самолеты России, а теперь она их забрала назад - потому что РФ с тех самолетов обстреливала украинские города ракетами».
Ответственность за дерзкую операцию взяла на себя Служба безопасности Украины, которую возглавляет Василь Малюк. Тут же в пабликах появились шутки о том, что Малюк («малыш» - перевод его фамилии с украинского) таким вот изысканным способом отметил День защиты детей.
Еще через день ведомство Малюка взяло на себя ответственность за не менее дерзкую диверсию против Крымского моста - использовали подводный дрон для атаки на опору в надежде, что это приведет к разрушению. Мост пока не обвалился, но эксперты уверяют, что функциональность мост утратил.
Реакция на подобные события в украинском обществе двоякая. Подавляющее большинство починают прикидывать - как это приблизит мир или, хотя бы уменьшит воздушные атаки. Но встречаются и действительно альтернативно одаренные, кто говорит лозунгами «Не злите Путина». Они-то ссылаются на то, что такие асимметричные ответы украинской стороны могут привести к так называемым «ударам возмедия» со стороны РФ. Вот и на этот раз не было недостатка в мрачных прогнозах – дескать, завтра по нам ударят «орешником» или чем-то еще не менее опасным. На что такие аналитики получают всякий раз довольно банальный контрвопрос: а что, до сих пор по нам всякой такой дрянью не били?
Как бы там ни было, как бы ни склоняли Киев к капитуляции де-факто, настроения в украинском обществе очень и очень далеки от безнадеги. Да, все невероятно устали. Да, есть много вопросов по поводу отечественной коррупции. Невероятно болезненно воспринимаются людские потери - и цивильного населения, и военных. Но вот безнадеги нет. Настолько нет, что добрых две недели в Украине топовой политической темой были выборы президентов двух соседних стран - Румынии и Польши.
Победу проевропейского Никушора Дана на выборах в Румынии Киев встретил аплодисментами. Потому что Румыния и раньше была в весьма теплых отношениях с Украиной, а после полномасштабного вторжения РФ Бухарест принял на себя роль транспортного хаба и украинских экспортных товаров, и западной военной помощи. Победа маргинального пророссийского кандидата могла бы существенно навредить и первому, и второму направлению сотрудничества. А Никушор Дан первым делом подтвердил намерения продолжать поддержку Украины в условиях российской агрессии, указав при этом важность такой поддержки для безопасности самой Румынии.
С Польшей ситуация не настолько однозначно воспринимается в Киеве: да, победитель второго тура Кароль Навроцкий - историк, популист и националист, который не пылает любовью к Украине. Но ровно по той причине, что он является националистом, он еще больше не пылает любовью к РФ. И есть надежда, что прагматичный интерес возьмет все же верх над ресентиментом, связанным с трагическими событиями на юге Польши и западе Украины во времена Второй мировой войны.
До сих пор поляки с тем ресентиментом справлялись, а украинцы без устали высказывали благодарность за все хорошее и правильное, что происходит с февраля 2022 года - прием временно перемещенных лиц, помощь вооружениями и логистикой, а также многое другое, включая сильную адвокацию украинских интересов в ЕС и НАТО.