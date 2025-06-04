Знаменитая итальянская биатлонистка постоянно сталкивается с обвинениями: это ранит

Вирер уже более десяти лет выступает на высшем уровне в биатлоне. Она родом из Северной Италии, а именно из Южного Тироля, Трентино - исторически немецкоязычного региона. Хотя спортсменка свободно владеет итальянским языком, менталитет тирольцев отличается, например, от жителей Рима или Неаполя.

По словам Вирер, на протяжении всей карьеры ей неоднократно предъявляли претензии, что она недостаточно итальянка. «Я просто приняла это. Люди привыкли говорить подобные вещи, вот они так и поступают», - сказала она.

Конечно, это причиняет боль, но у меня заметный акцент, когда я говорю по-итальянски. Я бы хотела говорить немного мягче, но для меня это неестественно. Так что это было бы неправильно, и я бы не чувствовала себя комфортно», - сказала она изданию Gazzetta dello Sport.

Вирер добавила, что постоянные обвинения сказываются на ней, особенно потому, что она не может изменить эти обстоятельства. «Мне больно, когда люди говорят (что я не итальянка – прим. ред.). Но когда я пытаюсь это объяснить, они понимают. Они осознают, что исторические обстоятельства таковы, какие есть, и это невозможно изменить», - добавила спортсменка.

Вирер, завоевавшая три бронзовые медали на трех Олимпийских играх, приняла решение продолжить карьеру не сразу. Однако в итоге она выбрала участие в Играх, которые пройдут в ее родной стране - зимняя Олимпиада 2026 года состоится в Италии с 4 по 22 февраля.