Новые выборы или «махач». Что будет происходить в Польше после победы Навроцкого

Два с половиной года «махача»

Ярослав Качиньский, лидер партии «Право и справедливость», обращается к своим сторонникам после второго тура президентских выборов в Польше. Фото: Getty Images

Наконец, если лагерю победителей не удастся ни развалить правящую коалицию, ни довести ситуацию до внеочередных выборов, польскую политику ждет непростой период сосуществования президента и правительства, представляющих партии-антагонисты - два с половиной года до плановых парламентских выборов, которые должны состояться осенью 2027 года.

Польские наблюдатели единодушны: нынешнее нелегкое взаимодействие с Анджеем Дудой Дональд Туск будет воспринимать как идиллию по сравнению с тем, что его ждет в отношениях с президентом Навроцким.

«Если внимательно послушать, что Навроцкий говорил во время кампании, то нас ждет два с половиной года „махача" - такой непрерывной драки. Президент будет препятствовать правительству, - описывал в разговоре с изданием Rzeczpospolita ситуацию, которая, по его мнению ждет Польшу, бывший президент этой страны Александр Квасневский. - А это плохо для Польши - важные законы не будут приниматься, будет беспорядок в парламенте, у нас будет двухголосье в европейских делах».

«Шатать» ситуацию новому главе государства будут активно «помогать» ультраправые из партии «Конфедерация». Результаты президентских выборов показали, что представители этой части политического спектра имеют все шансы значительно нарастить свое присутствие в новом Сейме, поэтому они будут действовать по принципу «Чем хуже, тем лучше».

Вотум доверия

Польский Сейм. Фото: Getty Images

Поражение Рафала Тшасковского на президентских выборах, конечно, стало тяжелым ударом по его политическому лагерю.