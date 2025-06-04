Новые выборы или «махач». Что будет происходить в Польше после победы Навроцкого

Первые эмоции после объявления результатов выборов президента Польши прошли, но страсти в политической жизни страны, разгоревшиеся в ходе рекордной по продолжительности избирательной кампании, отнюдь не утихли, пишет Би-би-си.
Да, роль президента в польской системе власти не слишком высока. Однако, во-первых, он обладает блокирующей акцией в политическом процессе: президент может накладывать вето на законы, принимаемые парламентом и тем самым усложнять жизнь правительству.
Во-вторых, результаты президентских выборов стали доказательством того, что настроения польского общества за последние несколько лет заметно изменились, и новые фавориты избирателей - правые и ультраправые партии Польши - хотели бы воспользоваться моментом для того, чтобы укрепить свои позиции.
С другой стороны, еще задолго до дня голосования эти выборы называли игрой с максимальной ставкой для обоих больших лагерей польской политики.
Поражение на них, сходились во мнении наблюдатели, будет чревато самыми плачевными последствиями для проигравших. В данном случае - для правящей коалиции во главе с Дональдом Туском.
Итак, в каком настроении пребывают главные действующие лица польской политики после победы на президентских выборах Кароля Навроцкого, и чего ожидать дальше?
«Красная карточка»
В лагере победителей триумф Кароля Навроцкого считают моментом возрождения «Права и справедливости» после поражения на парламентских выборах 2023 года. И - прекрасным фундаментом для того, чтобы исправить то досадное недоразумение и получить обратно всю полноту власти в стране.
Еще в ходе избирательной кампании Кароль Навроцкий не скрывал, что одной из его целей на посту президента будет свержение действующего правительства.
Правительство в Польше обладает основными рычагами влияния на политическую, экономическую и социальную жизнь страны, а его глава - в нашем случае премьер-министр Дональд Туск - является политиком номер один в Польше, а заодно и антагонистом лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского лично.
Судя по всему, «Право и справедливость» будет идти к цели свержения правительства Туска по нескольким путям одновременно.
Уже в понедельник Ярослав Качиньский заявил, что результаты президентских выборов - это «красная карточка» для правительства, и «оно должно уйти».
«Мы предлагаем такой выход: техническое правительство, которое будет беспартийным, как и президент… Глава этого правительства должен быть выбран в ходе переговоров со всеми, кто готов поддержать эту идею, и это не должен быть человек, как-то связанный с нами. А отдельными министерствами должны руководить просто специалисты в конкретных областях нашей общественной жизни», - сказал Качиньский.
Впрочем, было бы наивно ожидать от действующего правительства того, что оно тут же согласится со своим главным оппонентом и освободит министерские кресла для неких «технических министров».
Поэтому уже сегодня польские наблюдатели подозревают, что заявление Качиньского имело чисто политическое значение - символически обозначить цель, к которой будет стремиться его лагерь. А достигать ее будут более изощренными способами.
Минус «крестьяне»
Способ номер один - попробовать развалить правящую коалицию изнутри и создать новое большинство в действующем парламенте. Нынешнее коалиционное большинство в Сейме составляет примерно 245-248 голосов из общего количества депутатов в 460 человек. То есть если правдами-неправдами выманить из состава большинства два десятка депутатов, то теоретически «Право и справедливость» могла бы создать новую коалицию при участии ультраправой «Конфедерации».
В кулуарах даже поговаривают о том, что таким «слабым звеном» в большинстве могли бы стать депутаты от Польской крестьянской партии. 28 ее членов избрались в парламент от блока «Третий путь» спикера Сейма Шимона Холовни. После того как Холовня набрал всего пять процентов голосов в первом туре президентских выборов, будущее этого проекта оказалось под вопросом, и сейчас «крестьяне», вероятно, пребывают в раздумьях по поводу своих дальнейших перспектив.
А учитывая то, что они и так считались самой консервативной частью коалиции, их сближение с «Правом и справедливостью» вряд ли станет такой уж неожиданностью.
Представители Польской крестьянской партии посылают противоречивые сигналы о своих политических планах. С одной стороны, большинство ее депутатов говорят, что являются лояльными членами коалиции. С другой - влиятельный «крестьянин» Марек Савицкий заявил, что премьер Дональд Туск должен оставить свой пост.
«Туск не успевает за ситуацией… К сожалению, мы все время видели лень Туска и отсутствие интереса к работе с его стороны… Если конь устал и не тянет, нужно менять коня, а не запрягать его в телегу полегче», - заявил он в разговоре с порталом wPolityce.
Тем не менее, большинство экспертов прогнозируют, что, по крайней мере, до тех пор пока лидером крестьянской партии остается нынешний первый вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш - эта сила без особого энтузиазма, но будет оставаться в рядах сторонников Туска.
Роспуск Сейма
Второй возможный маршрут, по которому может пойти «Право и справедливость», - это путь роспуска парламента и досрочных выборов Сейма. Хотя и в этом сценарии ПиС вряд ли обладает полным контролем над ситуацией, они могут надеяться на везение в виде усиливающихся разногласий в лагере оппонентов.
Теоретически роспуск возможен в двух случаях. Во-первых, решение о самороспуске может принять двумя третями голосов сам польский парламент, но этот вариант сложно назвать реалистичным. Во-вторых, президент получает право распустить Сейм в случае, если парламент в течение четырех месяцев не голосует за предложенный правительством проект бюджета. И тут, по мнению наблюдателей, перед лагерем победителей открываются самые многообещающие перспективы.
Между членами коалиции - а это «Гражданская коалиция» Дональда Туска, «Третий путь», который состоит из «крестьян» и партии «Польша 2050» спикера Холовни и «Новых левых» Магдалены Беят - и до президентских выборов нередко искрило.
Сейчас, когда турбулентность в политической жизни будет только нарастать, «подрывную работу» в среде большинства будут проводить эмиссары из «Права и справедливости», сбор голосов 231 депутата за закон о бюджете может стать нетривиальной задачей.
В случае такого сценария тайминг этого процесса можно вычислить довольно просто. Правительство должно подать в Сейм проект бюджета до конца сентября, соответственно принять его парламент должен не позже конца января. Решение о роспуске президент Навроцкий подписывает примерно в середине февраля, выборы в таком случае проходят в конце апреля.
Два с половиной года «махача»
Наконец, если лагерю победителей не удастся ни развалить правящую коалицию, ни довести ситуацию до внеочередных выборов, польскую политику ждет непростой период сосуществования президента и правительства, представляющих партии-антагонисты - два с половиной года до плановых парламентских выборов, которые должны состояться осенью 2027 года.
Польские наблюдатели единодушны: нынешнее нелегкое взаимодействие с Анджеем Дудой Дональд Туск будет воспринимать как идиллию по сравнению с тем, что его ждет в отношениях с президентом Навроцким.
«Если внимательно послушать, что Навроцкий говорил во время кампании, то нас ждет два с половиной года „махача" - такой непрерывной драки. Президент будет препятствовать правительству, - описывал в разговоре с изданием Rzeczpospolita ситуацию, которая, по его мнению ждет Польшу, бывший президент этой страны Александр Квасневский. - А это плохо для Польши - важные законы не будут приниматься, будет беспорядок в парламенте, у нас будет двухголосье в европейских делах».
«Шатать» ситуацию новому главе государства будут активно «помогать» ультраправые из партии «Конфедерация». Результаты президентских выборов показали, что представители этой части политического спектра имеют все шансы значительно нарастить свое присутствие в новом Сейме, поэтому они будут действовать по принципу «Чем хуже, тем лучше».
Вотум доверия
Поражение Рафала Тшасковского на президентских выборах, конечно, стало тяжелым ударом по его политическому лагерю.
«Настроения в коалиции ужасные. Вас это удивляет? Как можно было проиграть кандидату с такой биографией? Наверняка мы не избежим поиска виновных в том, что Тшасковский проиграл, но самое главное - сейчас нужно перегруппироваться и идти вперед», - пересказывают журналисты издания Gazeta Wyborcza свой разговор с одним из представителей «Гражданской коалиции».
Дональд Туск - один из самых опытных политиков не только Польши, но и Европы - прекрасно понимает, что его правительство если не прямо сейчас, то очень скоро начнут «раскачивать» и, судя по всему, действует на опережение.
Вечером в понедельник он выступил с коротким, буквально трехминутным обращением к народу. В нем Туск, во-первых, выразил готовность к сотрудничеству с Навроцким, одновременно отвергнув возможность того, что он сдастся на милость победителю.
«Как бы мы не оценивали победившего кандидата, нужно признать его выигрыш и поздравить его избирателей… Аварийный план, предусматривающий сложное сосуществование, готов. Трудно предположить, какой будет позиция президента. Если он проявит готовность к сотрудничеству, это станет для нас позитивным сюрпризом, на который мы ответим полной открытостью… Мы будем предлагать готовые законопроекты, но если будет нужно, то будем управлять и принимать решения, даже если президент будет блокировать изменения к лучшему. У нас уже есть такой опыт», - сказал он.
Во-вторых, Дональд Туск заявил, что требует от коалиции единства и отваги, а первым тестом этих качеств станет вотум доверия, который он намеревается получить для своего правительства от Сейма в самое ближайшее время.
Наблюдатели называют этот шаг польского премьера шагом чисто политическим и вдобавок рискованным. С одной стороны, если правительство обретет в парламенте поддержку большинства депутатов, это позволит ему продемонстрировать силу и единство коалиции, ее готовность противостоять рвущимся во власть сторонникам Навроцкого.
Но что случится, если по какой-то причине получить вотум доверия Туску не удастся? Развилка включает широчайший спектр возможных развитий ситуации - от продолжения работы Туска во главе правительства меньшинства до выдвижения действующим большинством нового кандидата в премьеры или даже до политического кризиса, вполне способного закончиться самороспуском парламента.
Сначала Дональд Туск настаивал на рассмотрении вотума доверия уже на этой неделе, однако во вторник спикер Сейма Шимон Холовня заявил, что это состоится на внеочередном заседании парламента 11 июня.
В этот же день в варшавском королевском замке свидетельство об избрании президентом получит Кароль Навроцкий. Его инаугурация и официальное вступление в должность состоится 6 августа.