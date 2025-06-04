Хуссар: сине-черно-белый флаг должен чаще развеваться в общественном пространстве!

«В настоящий момент Рийгикогу обсуждает возможные изменения в перечне знаменательных дат и дней поднятия флага, но мы уже знаем, что каждый житель может и имеет право хоть каждый день украшать свой дом государственным флагом. Многие жители и пользуются этой возможностью. И они делают это без какой-либо правительственной кампании, просто по велению сердца. Но есть немало мест, которые домовладельцы и государственные учреждения не могут охватить. Это в первую очередь наше общественное пространство: городские площади, аллеи, шоссе», – сказал спикер Рийгикогу.

Хуссар сказал, что вскоре пройдет грандиозный певческий и танцевальный праздник, где, помимо народных костюмов и васильков, заметное место могли бы занять и наши флаги.

«Я знаю, дорогие соотечественники, что нашему народу не свойственны квасной патриотизм и наигранные кампании. Поэтому я не хочу сегодня оказывать давление на правительство или Рийгикогу, чтобы они каким-то образом продвигали нашу культуру флага на государственном уровне. Напротив, сегодня я обращаюсь ко всем нам, к нам самим. Чтобы поразмышлять в свободный момент, и, возможно, прийти к прекрасным результатам. Счастливого Дня флага и сине-черного света в ваших сердцах!» – пожелал Лаури Хуссар.

На церемонии поднятия государственного флага слова благословения произнес епископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Ове Сандер. С приветственной речью выступил председатель Общества эстонского флага Юри Трей.

В церемонии поднятия флага приняли участие Ян Эдуард Пийгли и Лооре Арусте из Кадриоргской немецкой гимназии, а также Адриан Георг Цурбухен и Рейу Пярнамяэ из Таллиннского французского лицея. Обеим школам Рийгикогу и Общество эстонского флага вручили торжественные флаги с бахромой.

Сегодня утром в Губернаторском саду был выстроен почетный караул из групп защитников флага Сторожевого батальона, Кайтселийта, организации Naiskodukaitse, молодежных организаций Noored Kotkad и Kodutütred, скаутов, гайдов, школ, академических и патриотических обществ и объединений. Выступили Военный оркестр и хоры школ, Эстонского общества женского хорового пения и организации Naiskodukaitse.