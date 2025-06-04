Pornhub больше не будет работать во Франции

Вчера компания объявила, что с сегодняшнего дня посетителей ее платформ будет встречать сообщение, осуждающее французские правила проверки возраста. «Я подтверждаю, что Aylo приняла тяжелое решение заблокировать доступ к своим платформам (Pornhub, YouPorn, RedTube) во Франции. Завтра мы обратимся напрямую к французской общественности через наши сайты», - заявил представитель Pornhub в комментарии для The Guardian.

Франция в этом году начала постепенно вводить требования для всех сайтов для взрослых, обязывающие пользователей подтверждать свой возраст с помощью кредитной карты или документа, удостоверяющего личность. Эти меры - часть пакета, принятого правительством Франции в 2023 году для защиты несовершеннолетних от неподходящего контента.