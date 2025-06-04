Pornhub больше не будет работать во Франции

Aylo, материнская компания Pornhub, YouPorn и RedTube, с сегодняшнего дня приостанавливает доступ к своим сайтам во Франции в знак протеста против введенной в стране обязательной проверки возраста.
Вчера компания объявила, что с сегодняшнего дня посетителей ее платформ будет встречать сообщение, осуждающее французские правила проверки возраста. «Я подтверждаю, что Aylo приняла тяжелое решение заблокировать доступ к своим платформам (Pornhub, YouPorn, RedTube) во Франции. Завтра мы обратимся напрямую к французской общественности через наши сайты», - заявил представитель Pornhub в комментарии для The Guardian.