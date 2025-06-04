Исследование: люди считают ядерную энергетику фактором стабилизации цен на электричество

Свежий опрос общественного мнения Norstat показывает, что жители Эстонии считают ядерную энергетику самым важным фактором обеспечения надежности энергосистемы и стабильности цен на электроэнергию.
Так считают 49 процентов опрошенных. На втором месте – системы хранения энергии с результатом 26 процентов.
Краткосрочные решения для хранения энергии, такие как аккумуляторы, эффективными считает лишь пять процентов респондентов. Намного более очевидной выглядит поддержка развития долгосрочных систем хранения – 68 процентов опрошенных уверены, что такие решения Эстонии необходимы или скорее необходимы. Только восемь процентов придерживаются противоположного мнения.
К тому же, значительная часть участников опроса – 58 процентов – поддерживает или скорее поддерживает государственные гарантийные займы для энергопроектов, если это приведет к снижению стоимости электричества. Об этом свидетельствуют данные исследования, заказанного компанией Energiasalv, которая развивает проект по строительству энергохранилища в Палдиски.
Водонакопительное хранилище Energiasalv – на сегодняшний день самый продвинутый долгосрочный проект по хранению энергии в Эстонии. Крупное хранилище планируют построить в Палдиски, на полуострове Пакри. Долгосрочное хранение энергии подразумевает технологии, позволяющие сохранять энергию длительное время – от нескольких часов и дней до недель.
Строительство водонакопительного хранилища в Палдиски приведет также к добыче больших объемов гнейса, который можно использовать в дорожном строительстве. Согласно опросу, 60 процентов жителей Эстонии считают использование этого материала в качестве дорожного покрытия рациональным.
Анализ специалистов Таллиннского технического университета (TalTech) показывает, что применение гнейсового щебня в основании дорог продлевает их срок службы до двух с половиной раз, что может сократить расходы на ремонт дорог на 40 процентов за 21 год. В будущем гнейс способен заменить импортный гранит и известняк более высокого сорта. Работы по созданию энергохранилища также обеспечат государству долгосрочный доступ к стратегически важному местному полезному ископаемому.
Водонакопительное хранилище Energiasalv может в одном 30-часовом рабочем цикле покрыть потребности эстонских потребителей электричества на 15 ГВт*ч, что обеспечивает выгодное, стабильное и управляемое электроснабжение. Проект Палдиского водонакопителя Energiasalv включен в число проектов, представляющих совместный интерес Европейского союза (PCI). Социально-экономический анализ, заказанный Energiasalv и подготовленный международной консалтинговой компанией KPMG, подтверждает: водонакопительное хранилище в Палдиски ежегодно позволит экономить потребителям 131 миллион евро на электричестве.