Чиновник о провальном чемпионате мира по лыжным видам спорта: я никогда не был вовлечен в подобную финансовую катастрофу

с 26 февраля по 9 марта в Торнхейме (Норвегия) проходил чемпионат мира по лыжным видам спорта. Грандиозное мероприятие вместо прибыли принесло колоссальные убытки.
Кьетил Рейнскоу, руководитель финансового департамента Тронхейма, в интервью изданию VG рассказал, что вместо прогнозируемой прибыли в 1,7–2,5 млн евро организация чемпионата принесла миллионные убытки.
«Когда вы исходите из прогноза прибыли в 20–30 млн крон в январе (€1,7–2,5 млн), затем продаете столько билетов, сколько продали, а убытки исчисляются двузначной цифрой в миллионы… За 20 лет я работал во многих компаниях. Но это трудно описать. Я никогда не был вовлечен в подобную финансовую катастрофу, как эта», - прокомментировал чиновник.
Сообщается, что убытки составили 34 млн крон (2,9 млн евро).