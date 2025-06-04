Чиновник о провальном чемпионате мира по лыжным видам спорта: я никогда не был вовлечен в подобную финансовую катастрофу

«Когда вы исходите из прогноза прибыли в 20–30 млн крон в январе (€1,7–2,5 млн), затем продаете столько билетов, сколько продали, а убытки исчисляются двузначной цифрой в миллионы… За 20 лет я работал во многих компаниях. Но это трудно описать. Я никогда не был вовлечен в подобную финансовую катастрофу, как эта», - прокомментировал чиновник.