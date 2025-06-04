Поэтому утверждения, что Европа «должна надавить на США», выглядят просто комично. Это как джентльмен, который грозит, что если его не обслужат на уровне Мишлен, он... просто перестанет есть! Америка в такой ситуации спокойно кивает, забирает его тарелку и обслуживает кого-то другого. Не трудно догадаться, кто в этой метафорической ситуации останется голодным.

Самое ироничное здесь вот что: Европа, похоже, до сих пор верит, что сидит за столом переговоров на правах равного партнера. Ей кажется, будто она находится на более высокой культурной ступени и может читать нотации тому, кого считает недалеким оппонентом. Проблема лишь в том, что по другую сторону стола сегодня никто не собирается слушать лекции или морализаторство. Там сидит тот, у кого есть реальная власть, при необходимости - и сила, а терпения, если честно, уже не так много.