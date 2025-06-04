Пеэтер Коппель У Европы нет оружия для торговой войны. Просто нет – и все

По-прежнему сохраняется иллюзия, будто Европа что-то значит на мировой арене и способна диктовать условия в торговых отношениях, пишет экономист Пеэтер Коппель.
Недавно я наткнулся на статью в местной прессе, в которой уверенным тоном утверждалось: в разворачивающейся торговой войне Европа должна строго взглянуть на Соединенные Штаты и буквально заставить Америку поступать по-европейски. Честно говоря, я лишь тяжело вздохнул: эта иллюзия, будто Европа (или ЕС) вправе диктовать свои условия в мировой торговле, до сих пор жива. Мне очень жаль, но это не так.
Полагаю, этой фразой я уже успел кого-то разозлить - и теперь мне, возможно, захотят прочитать лекцию, что у Европы якобы есть профицит внешней торговли. «Европа сильна», - утверждают с такой уверенностью, на которую не влияют ни факты, ни законы природы. «У Европы профицит! Америка живет в дефицит! Мы тут дисциплинированные, а они просто слишком много тратят. И вообще, Трамп!» Порой появляется еще одна мысль: «Европа может использовать свой рынок как рычаг и принудить Америку действовать так, как хочется нам». Или - сегодняшняя классика: «Если эти чертовы реднеки не хотят покупать, продадим китайцам!» Правда, тот факт, что сами китайцы могут совершенно не заинтересоваться этим предложением, почему-то никого не волнует.
В такие моменты у меня невольно начинает дергаться глаз. Воображать, будто Европа может заставить США изменить поведение с помощью неких экономических «орудий», - примерно то же, что всерьез думать, будто Финляндия способна напугать Россию... поролоном. Если в Брюсселе всерьез считают, что Америка скорректирует свою довольно хаотичную торговую политику из-за европейских санкций - пусть даже на клубнику или Netflix, - это уже не стратегия, а просто коллективное бегство от реальности.
Да, Европа может публично обвинить Америку в несправедливости. И действительно - Америка часто действует именно так. Но Соединенные Штаты всегда могут возразить: «У нас Boeing. А у вас Airbus, который живет в первую очередь за счет субсидий, а не продаж самолетов». Европа способна пригрозить цифровым налогом, но США легко ответят на это, например, внушительной пошлиной на французское вино или люксовые итальянские сумки. В результате Брюссель, вероятнее всего, сядет сочинять пространную декларацию - на которую Вашингтон, возможно, просто... не обратит никакого внимания.
У местных СМИ есть особое умение так преподносить подобные ситуации, что реальный баланс сил остается незаметным. Если Америка вводит ограничения на импорт - это называют «агрессивным протекционизмом». Если Европа придумывает что-то в ответ, что, возможно, заработает лет через пять, - это уже «стремление к стратегической автономии». Когда США используют глобальный статус доллара как инструмент экономического влияния - говорят о «долларовой тирании». Но если Европа пытается провернуть нечто похожее с евро... Будем честны - этого попросту никто не заметит.
Безусловно, Европа - большой рынок. Но для американцев он не жизненно необходим. Американские компании, конечно, хотят продавать свою продукцию в Европе, но их бизнес на этом не держится. А вот европейские экспортеры, особенно немецкие, действительно сильно зависят от американского рынка. Потеря доступа в США для Европы будет означать сокращение рабочих мест, снижение экспортной выручки и целый ряд политических проблем. К тому же Америка всегда может сказать: «Спасибо, купим это в Китае. Или, возможно, скоро начнем производить сами».
Поэтому утверждения, что Европа «должна надавить на США», выглядят просто комично. Это как джентльмен, который грозит, что если его не обслужат на уровне Мишлен, он... просто перестанет есть! Америка в такой ситуации спокойно кивает, забирает его тарелку и обслуживает кого-то другого. Не трудно догадаться, кто в этой метафорической ситуации останется голодным.
Самое ироничное здесь вот что: Европа, похоже, до сих пор верит, что сидит за столом переговоров на правах равного партнера. Ей кажется, будто она находится на более высокой культурной ступени и может читать нотации тому, кого считает недалеким оппонентом. Проблема лишь в том, что по другую сторону стола сегодня никто не собирается слушать лекции или морализаторство. Там сидит тот, у кого есть реальная власть, при необходимости - и сила, а терпения, если честно, уже не так много.
Поэтому в следующий раз, когда увидите где-нибудь утверждение, что Европа «готова к торговой войне» или что у Брюсселя есть «оружие» для сдерживания США, просто напомните себе: это не так. Это сказка, которую рассказывают себе, чтобы не честно не посмотреть в зеркало и не признать, что Европа, конечно, играет определенную роль в мировой торговле, но вовсе не решающую. Европа - не тот игрок, по чьим правилам ведется игра. Если опираться на учебники, профицит внешней торговли - это хорошо, но лишь до тех пор, пока его обладатель способен развивать внутреннее потребление, не зависит критически от экспорта и не пытается довести собственные экспортные отрасли до абсурда жестким регулированием.