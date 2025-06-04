РАЙНЕР САКС Представитель крымских татар: Керченский мост будет уничтожен в ближайшее время

Украинские дроны вчера рано утром направлялись в сторону Керченского моста, и российским властям пришлось перекрыть движение по мосту. Позже стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) третий раз атаковала Крымский мост, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
По информации СБУ, в ходе специальной операции взрывчатые вещества были размещены под водой на опорах моста, и как минимум одно устройство удалось подорвать вчера рано утром. Взрыв был четко зафиксирован на видео. О способе доставки взрывного устройства на мост СБУ не сообщает. Известно лишь, что мощность взрыва соответствовала 1100 кг тротила. Согласно имеющимся данным, мост серьезных повреждений не получил. В 14:50 поступило сообщение о новом взрыве в районе моста.
Одновременно в разных районах оккупированного Крыма были зафиксированы взрывы, после чего российский флот приостановил все морские перевозки вдоль крымского побережья. По всей видимости, удары не носили серьезного характера, а паника в соцсетях оказалась гораздо масштабнее реальных событий. Представитель крымских татар в изгнании, Рефат Чубаров, обратился к незаконно находящимся в оккупированном Крыму гражданам России с заявлением, что Крымский мост в ближайшее время будет разрушен, и призвал их покинуть Крым.
С одной стороны, можно сказать, что атака СБУ на Керченский мост не удалась. Однако, если внимательно рассмотреть саму операцию СБУ и медиакампанию вокруг нее, создается впечатление, что это могла быть и информационно-психологическая операция с целью дезориентировать руководство России, прежде всего Генеральный штаб. Украина дала понять, что способна успешно атаковать мост. В российских соцсетях также появляются сообщения о попытках атаковать мост Чонгар, соединяющий Крым с материковой частью. Иными словами, Украина, возможно, пытается продемонстрировать России, что при необходимости она способна изолировать Крым. Для Украины нет особого смысла разрушать Крымский мост, если только она не планирует активизировать свои действия на южном фронте.
Российские власти сейчас заняты проверкой состояния Крымского моста и поиском возможных новых взрывных устройств. Командование армии и службы безопасности считают охрану моста одной из главных задач. Если туда направляют дополнительные силы, значит, Украина уже добилась определенных успехов.
О мирных переговорах и помощи США Украине
Украинская делегация во главе с главой администрации Ермаком отправилась с визитом в Вашингтон. Поддержка Конгресса США в вопросе новых санкций против России растет, но президент Трамп пока не решил, как действовать дальше после предыдущих мер и заявлений. Поставки оружия Украине по программам предыдущей администрации США, вероятно, скоро закончатся. Это одна из причин, почему Россия затягивает мирные переговоры и надеется продолжить войну, рассчитывая, что новый президент США не начнет новые поставки оружия Украине. Украинская делегация, скорее всего, пытается предложить пути решения этой проблемы.
На фоне ударов Украины в России сейчас не хотят активно продолжать переговоры. Представитель администрации президента России сообщил, что президент не заинтересован во встречах с президентами Украины и США - ни трехсторонних, ни двусторонних.
Заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной думы заявил, что следующая встреча делегаций Украины и России может состояться до конца июня при условии выполнения Украиной ряда требований, включая согласие на предложенное Россией краткосрочное перемирие на отдельных участках фронта. Он также дал понять, что Украина не должна повторять удары на территории России. Задача данного представителя, выбранного неслучайно, заключалась в том, чтобы продемонстрировать администрации США (и другим сторонам), что инициатива по процессу перемирия исходит от России.
По оценке министра иностранных дел Турции, на последних переговорах в Стамбуле был достигнут определенный прогресс, и стороны готовы к проведению следующего раунда переговоров. Министр также подтвердил, что президент Турции готов организовать встречу глав государств.
Об авиаударах
Вчера украинская армия провела масштабную операцию дронами на южном направлении. В результате были обесточены значительные территории оккупированных Запорожской и Херсонской областей. Главными целями при этом оставались склады боеприпасов и объекты российской военной логистики. За последние недели украинская армия успешно провела несколько ударов по российской военной логистике на юге, что может быть одной из причин, почему российская армия так и не смогла начать масштабное наступление на южном фронте.
Российская армия вчера провела несколько воздушных ударов. Центр Сум якобы был атакован многоствольной реактивной системой залпового огня, в результате чего пострадало учебное здание и несколько человек погибли. По Харькову была нанесен ракетно-дроновый удар: поражено одно промышленное предприятие, один человек получил ранения. Также поступали сообщения об ударах в Одессе.
Украина подтвердила количество сбитых самолетов
Генеральный штаб Украины вчера подтвердил, что в результате ударов СБУ по российским авиабазам был поражен 41 самолет различных типов российских Военно-воздушных сил. Точные модели самолетов пока не уточняются. Поскольку большая часть операции была зафиксирована и передана на видео с дронов СБУ, украинская информация считается достоверной. Возможно, некоторые поврежденные самолеты впоследствии удастся восстановить, однако на данный момент это не имеет существенного значения.
Согласно информации из украинских правительственных источников, вчера в СМИ также появилась информация о серьезных повреждениях двух самолетов управления и разведки А-50 (AWACS). Визуальные подтверждения серьезных повреждений одного из них уже были получены ранее. В настоящее время в составе российских ВВС остается всего от одного до двух боеспособных самолета этого типа.
Обстановка на фронтах
Количество ударов российской армии, немного увеличилось. Можно сказать, что проблемы ВВС России пока не оказали заметного влияния на действия сухопутных войск и тактической авиации на фронтах.
- В районе Курска, Сум и Белгорода продолжается интенсивное наступление российских войск. Некоторые украинские военные блогеры сообщают о захвате еще двух населенных пунктов российской армией, однако пока неизвестно, является ли это устойчивым успехом. Министерство обороны России и другие источники пытаются создать впечатление быстрого продвижения в направлении Сум.
- На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои.
- На Купянском направлении активность российских войск вчера несколько снизилась. На Лиманском направлении темп ударов остается стабильным, однако значительных изменений на линии фронта не наблюдается. На Сиверском направлении идут позиционные бои.
- В районе Бахмута активность российских войск у Часова Яра остается невысокой. В Торецке продолжаются уличные бои. Можно отметить, что российским войскам удалось немного улучшить свои позиции, однако контроль над городом они не получили.
- На Покровском направлении продолжается очень интенсивное наступление, как и на юго-западе от Донецка. Сообщений о значительном продвижении российских войск нет.
- На южном направлении российская армия провела несколько ударов в районе Орехова. В остальных районах войска вели себя пассивно.