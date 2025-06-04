РАЙНЕР САКС Представитель крымских татар: Керченский мост будет уничтожен в ближайшее время

По информации СБУ, в ходе специальной операции взрывчатые вещества были размещены под водой на опорах моста, и как минимум одно устройство удалось подорвать вчера рано утром. Взрыв был четко зафиксирован на видео. О способе доставки взрывного устройства на мост СБУ не сообщает. Известно лишь, что мощность взрыва соответствовала 1100 кг тротила. Согласно имеющимся данным, мост серьезных повреждений не получил. В 14:50 поступило сообщение о новом взрыве в районе моста.

Одновременно в разных районах оккупированного Крыма были зафиксированы взрывы, после чего российский флот приостановил все морские перевозки вдоль крымского побережья. По всей видимости, удары не носили серьезного характера, а паника в соцсетях оказалась гораздо масштабнее реальных событий. Представитель крымских татар в изгнании, Рефат Чубаров, обратился к незаконно находящимся в оккупированном Крыму гражданам России с заявлением, что Крымский мост в ближайшее время будет разрушен, и призвал их покинуть Крым.