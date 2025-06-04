Пропал 63-летний мужчина: к поискам привлечены добровольцы, служебные собаки и дроны

В среду ночью близкие сообщили в полицию, что пропал 63-летний Райво. Последний раз его видели во вторник, 3 июня, около 20:30 в своем доме в волости Ляэне-Харью. У пропавшего не было с собой телефона, поэтому связаться с ним невозможно.
С ночи Райво ищут близкие, полицейские и добровольцы. К поискам привлечены дроны и поисковые собаки. К сожалению, найти человека пока не удалось, и близкие полагают, что он в беде.
Райво медленно ходит, у него седые волосы и борода. Он среднего роста, на нем были черные джинсы и зеленая водолазка.
Полиция просит всех, кто видел Райво, сообщить об этом по номеру 112.