Skip to footer
Ср, 4.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Пропал 63-летний мужчина: к поискам привлечены добровольцы, служебные собаки и дроны

Райво.

В среду ночью близкие сообщили в полицию, что пропал 63-летний Райво. Последний раз его видели во вторник, 3 июня, около 20:30 в своем доме в волости Ляэне-Харью. У пропавшего не было с собой телефона, поэтому связаться с ним невозможно.

С ночи Райво ищут близкие, полицейские и добровольцы. К поискам привлечены дроны и поисковые собаки. К сожалению, найти человека пока не удалось, и близкие полагают, что он в беде.

Райво медленно ходит, у него седые волосы и борода. Он среднего роста, на нем были черные джинсы и зеленая водолазка.

Полиция просит всех, кто видел Райво, сообщить об этом по номеру 112.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх