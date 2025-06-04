Пропавшего 63-летнего мужчину удалось обнаружить с помощью дрона

Скорая помощь еще проверяет его здоровье, но визуально кажется, что с ним все в порядке. Полиция благодарит добровольцев, присоединившихся к поискам.

В среду ночью близкие сообщили в полицию, что пропал 63-летний Райво. Последний раз его видели во вторник, 3 июня, около 20:30 в своем доме в волости Ляэне-Харью. У пропавшего не было с собой телефона.