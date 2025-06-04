Таллинн направит больше средств на развитие транспорта

В частности, запланировано финансирование на приобретение новых трамваев, покрытие дополнительных расходов, вызванных ростом цен на билеты Elron, а также на проектирование новой железнодорожной станции в Ярве, передала пресс-служба мэрии.

По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, при развитии общественного транспорта в Таллинне важно обеспечить достаточное количество подвижного состава и качественное обслуживание.

«Ввод в эксплуатацию новых трамвайных линий в ближайшие годы означает, что нам понадобятся дополнительные трамваи, чтобы сохранить плотность графика и комфорт поездок. Дополнительный бюджет включает пять миллионов евро на приобретение трамваев, что обеспечит городу и Tallinna Linnatransport AS (TLT) необходимую уверенность для проведения тендера. Вместе с ранее выделенными средствами на приобретение трамваев предусмотрено 40 миллионов евро», - пояснил Ярван.

После решения городского собрания у TLT появится возможность начать подготовку тендера на закупку десяти новых трамваев, предназначенных для обслуживания маршрутов по улице Лийвалайа и в районе Пельгуранд. В тендер также будет включена опция на покупку дополнительных 12 трамваев, которые при возможности будут использованы для частичной замены устаревшего парка подвижного состава.

Также в дополнительном бюджете предусмотрены средства на покрытие дополнительных расходов, вызванных повышением цен на билеты Elron, чтобы сохранить для жителей Таллинна возможность бесплатного проезда на поездах в пределах города.