Таллинн направит больше средств на развитие транспорта

В дополнительном бюджете Таллиннской городской управы на 2025 год, представленном городскому собранию, предусмотрены дополнительные средства на развитие общественного транспорта.
В частности, запланировано финансирование на приобретение новых трамваев, покрытие дополнительных расходов, вызванных ростом цен на билеты Elron, а также на проектирование новой железнодорожной станции в Ярве, передала пресс-служба мэрии.
По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, при развитии общественного транспорта в Таллинне важно обеспечить достаточное количество подвижного состава и качественное обслуживание.
«Ввод в эксплуатацию новых трамвайных линий в ближайшие годы означает, что нам понадобятся дополнительные трамваи, чтобы сохранить плотность графика и комфорт поездок. Дополнительный бюджет включает пять миллионов евро на приобретение трамваев, что обеспечит городу и Tallinna Linnatransport AS (TLT) необходимую уверенность для проведения тендера. Вместе с ранее выделенными средствами на приобретение трамваев предусмотрено 40 миллионов евро», - пояснил Ярван.
После решения городского собрания у TLT появится возможность начать подготовку тендера на закупку десяти новых трамваев, предназначенных для обслуживания маршрутов по улице Лийвалайа и в районе Пельгуранд. В тендер также будет включена опция на покупку дополнительных 12 трамваев, которые при возможности будут использованы для частичной замены устаревшего парка подвижного состава.
Также в дополнительном бюджете предусмотрены средства на покрытие дополнительных расходов, вызванных повышением цен на билеты Elron, чтобы сохранить для жителей Таллинна возможность бесплатного проезда на поездах в пределах города.
Кроме того, горсобрание предложило поправку к проекту дополнительного бюджета, согласно которой расходы в сфере мобильности увеличиваются на сто тысяч евро. Эта сумма предназначена для проектирования новой железнодорожной станции у центра Ярве.