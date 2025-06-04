Квартиры дорожают, а покупатели выжидают: летом рынок жилья готовит неожиданный поворот

По словам Артура Таавета, исполняющего обязанности руководителя Bigbank Eesti, этот, пусть и небольшой, шаг назад все же оказался несколько неожиданным, поскольку май обычно является активным месяцем, а март и апрель давали основания надеяться на большее. «В преддверии предстоящего повышения налога с оборота скорее ожидалось, что в мае и июне будет совершено больше сделок с квартирами в новостройках, но анализ нашего кредитного портфеля не подтверждает этой тенденции», - прокомментировал Таавет, добавив, что рост числа ходатайств в мае всё же может указывать на то, что в июне сделок с жильём в новостройках будет совершено больше чем обычно.

В апреле средняя сумма кредита составляла 141 тысячу, в мае она снизилась до 122 тысяч, но это снижение не является чем-то необычным, считает руководитель Bigbank. «Этот показатель также свидетельствует о том, что большинство сделок было совершено на вторичном рынке. В широком смысле, коридор между 120-150 тысячами достаточно хорошо отражает текущую кредитоспособность среднестатистического покупателя жилья в Эстонии. Таким образом, средний объем договоров в каком-то конкретном месяце зависит от того, в верхней или нижней части ценовой шкалы было заключено больше договоров в этот период», - объяснил Артур Таавет.