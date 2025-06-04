Эстонские футболисты будут бороться за титул на престижном турнире

В соревнованиях, которые пройдут в португальском Назаре, примут участие 36 клубов. Жеребьевка определила, что эстонская команда сыграет в группе с Minots de Marseille (Франция), Recreativo Huelva (Испания) и Portsmouth BSC (Великобритания).

После группового этапа соревнования продолжатся в нескольких раундах. Команды, не прошедшие в следующий тур, сразятся за места с 17-го по 36-е. Лучшие команды выйдут в 1/8 финала, за которым последуют четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Параллельно пройдут матчи за итоговые позиции с 5-й по 8-ю и с 9-й по 16-ю. Финальная встреча состоится 15 июня.

Расписание матчей группового этапа (по эстонскому времени): 8 июня, 20:30: SK Augur Enemat/Coolbet – Minots de Marseille 8 июня, 18:00: Portsmouth BSC – Recreativo Huelva 9 июня, 16:15: Recreativo Huelva – SK Augur Enemat/Coolbet 9 июня, 18:45: Minots de Marseille – Portsmouth BSC 10 июня, 21:15: SK Augur Enemat/Coolbet – Portsmouth BSC 10 июня, 16:15: Minots de Marseille – Recreativo Huelva Все матчи пройдут на стадионе Estádio do Viveiro – Jordan Santos, вход для зрителей свободный. Следить за ходом турнира можно ЗДЕСЬ, результаты матчей публикуются ЗДЕСЬ.

Состав SK Augur Enemat/Coolbet на Euro Winners Cup: Раунo Рахник (вратарь), Каспар Коттер (вратарь), Кристьян Мормор, Мартин Томсон, Арго Алавяли, Рагнар Румп, Йоонас Лауритс, Расмус Мунскинд, Сандер Лепик, Солейман Батис Эль Асри и Антонио Бернардо Де Фариас Жуниор. Двое последних являются новичками команды — в этом сезоне они впервые выступят за клуб. Испанец Батис был признан восходящей звездой пляжного футбола, а Бернардо в этом году стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии.