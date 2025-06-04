Даже масштабное наступление на Киев по сценарию Второй мировой войны не смогло вывести Запад из состояния комы. Хотя риторика и стала более жесткой, газ и нефть по-прежнему поступали в страны Европейского союза. Украину поддерживали скорее для успокоения совести, а не ради победы в войне. Лишь президент США своим простым и прямым напоминанием о том, что Америка до сих пор берет на себя примерно 50 процентов всех оборонных расходов НАТО, поставил под вопрос справедливость такого распределения нагрузки и вообще поднял тему военной эффективности и жизнеспособности НАТО как организации. Это вызвало неуверенность даже среди ведущих союзников. Например, Канада до сих пор не поняла, насколько важно обладать реальными военными возможностями (их доля расходов на оборону - всего 1,36 процента ВВП).

Появление в последнее время заявлений авторитетных людей о возможности войны, скорее, говорит о попытке наконец проснуться и о стремлении убедить собственных граждан в том, что настало время серьезно вкладываться в оборону - даже если из-за этого уровень жизни немного снизится.

Никто не может с уверенностью сказать, когда Россия будет готова начать войну. Однако политическое стремление бросить вызов НАТО очевидно. Все остальное зависит исключительно от настроения одного-единственного человека, принимающего решения.