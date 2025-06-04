Заявление командующего вооружёнными силами Германии генерала Карстена Брейера о том, что Россия может напасть на страны Балтии через четыре года, вызвало у многих тревогу и неуверенность, пишет бывший командующий Силами обороны и депутат Европарламента от «Отечества» Рихо Террас.
Это не идет на пользу ни нашей экономике, ни душевному спокойствию. Тем более, что за последние годы такие заявления мы слышали не раз и, очевидно, услышим ещё, главным образом из уст представителей так называемых «старых» союзников по НАТО. В такие моменты мы испытываем и раздражение, и упрямое несогласие, и тревогу - и все это вполне естественно. Но зачем вообще нужны такие высказывания? Как нам к ним относиться?
Здесь стоит объяснить более широкий контекст и то, как возникают подобные высказывания.
Изменение мышления
Во-первых, в подобных заявлениях заложена мысль, что нападение России на НАТО возможно. Ранее это вовсе не считалось очевидным. Многие годы военных и политических лидеров Эстонии, а также других стран, соседствующих с Россией, раздражало равнодушие союзников и их неспособность услышать разговоры о реальной угрозе. Я отчетливо помню, как после российского нападения на Грузию в 2008 году мы пытались в верховном штабе объединенных вооруженных сил НАТО в Европе объяснить, насколько необходимы оборонительные планы, которые тогдашний главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Бенц Креддок уже предлагал утвердить. Основной спор шел не по существу, а о том, следует ли писать термин «prudent planning» (осторожное, предусмотрительное планирование - выражение, придуманное исключительно для нашего успокоения) с большой или с маленькой буквы. Никто не верил, что такие планы когда-либо понадобятся.
Нас не слушали, а экономические и военные связи с Россией по-прежнему развивались. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall создавал в России современные учебные центры для сухопутных войск, а на российских танках становилось все больше немецких оптических прицелов. В 2014 году в обиход вошли новые популярные выражения, такие как contingency planning (планирование на случай чрезвычайных обстоятельств), однако и тогда за столом переговоров в НАТО к реальной военной угрозе по-прежнему не относились серьезно. Утверждалось, что никто не осмелится напасть на НАТО. Идея «конца истории», которую распространил Фрэнсис Фукуяма, подтачивала даже планировщиков альянса. Армии и военные бюджеты стран-членов продолжали сокращать.
Показательный пример - сотрудничество танковых подразделений Нидерландов и Германии, когда один танковый батальон имел два состава - немецкий и голландский. Как это должно было работать в условиях войны, так и осталось непонятно. Нас раздражало, что отдельные военные руководители союзников не признавали необходимость перемен.
На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году по настоянию США и единогласному решению союзников была закреплена цель выделять на оборону два процента ВВП, однако на практике никто не относился к этой задаче серьезно. Жители этих стран наслаждались ростом благосостояния за счет дешевого российского газа. По их мнению, в Грузии все прошло спокойно, а Крым когда-то и вовсе был частью России. Эти тревожные сигналы попросту игнорировались.
Даже масштабное наступление на Киев по сценарию Второй мировой войны не смогло вывести Запад из состояния комы. Хотя риторика и стала более жесткой, газ и нефть по-прежнему поступали в страны Европейского союза. Украину поддерживали скорее для успокоения совести, а не ради победы в войне. Лишь президент США своим простым и прямым напоминанием о том, что Америка до сих пор берет на себя примерно 50 процентов всех оборонных расходов НАТО, поставил под вопрос справедливость такого распределения нагрузки и вообще поднял тему военной эффективности и жизнеспособности НАТО как организации. Это вызвало неуверенность даже среди ведущих союзников. Например, Канада до сих пор не поняла, насколько важно обладать реальными военными возможностями (их доля расходов на оборону - всего 1,36 процента ВВП).
Появление в последнее время заявлений авторитетных людей о возможности войны, скорее, говорит о попытке наконец проснуться и о стремлении убедить собственных граждан в том, что настало время серьезно вкладываться в оборону - даже если из-за этого уровень жизни немного снизится.
Никто не может с уверенностью сказать, когда Россия будет готова начать войну. Однако политическое стремление бросить вызов НАТО очевидно. Все остальное зависит исключительно от настроения одного-единственного человека, принимающего решения.
Поэтому единственная претензия к главам оборонных ведомств Германии, Швеции, Дании и других стран, которые «накликают беду», в том, что они пытаются спрятаться за хрупкой спиной стран Балтии. Намного честнее было бы прямо признать: угроза существует для всех членов альянса, а значит, и для всего НАТО. Это было бы проявлением уважения к нам. Перед тем как делать подобные заявления, следовало бы подумать и о предпринимателях и туристах, которые из-за этого меняют свои планы или вовсе разворачиваются обратно, причиняя ущерб экономике наших стран. Бедный, слабый и напуганный союзник - плохой вариант для всего альянса.
И еще - такая риторика типична для крупных держав. В Германии звучит призыв увеличить оборонные расходы, потому что на ней лежит ответственность за защиту Литвы. В результате складывается впечатление, будто у стран Балтии нет собственной воли и способности противостоять врагу. Такая покровительственная «готовность защищать нас» не помогает формированию понимания настоящего сильного союза.
Здесь, на своей земле, нам важно сохранять уверенность в себе, верить в свое государство и Силы обороны, поддерживать внутреннее спокойствие и развивать военные возможности - пусть даже через силу, но гораздо быстрее, чем предполагают нынешние планы правительства. Мы также должны служить примером для других - таких как испанцы, итальянцы и жители стран, где ощущение угрозы минимально. Вместе с союзниками необходимо всерьез заниматься оборонным планированием в штабах НАТО, чтобы даже путинские шпионы поверили в нашу готовность. Нужно сохранять единство и не подрывать доверие к трансатлантической связи постоянной паникой - с обеих сторон. Это как раз то, что сейчас должна делать малая страна.