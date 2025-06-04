Двое жителей Эстонии осуждены за кражи продуктов из магазинов

В конце апреля в Раквереском доме суда был оглашен приговор, согласно которому признаны виновными 43-летний Александр, ранее неоднократно судимый, и 37-летняя Александра, ранее судимостей не имевшая.
У Александра уже имеется судимость за кражи, и, по оценке суда, совершение краж стало для него привычным образом жизни. Всего было установлено 11 эпизодов, в ходе которых он вместе с Александрой совершал кражи в продуктовых магазинах Хальяла и Раквере. В некоторых случаях к ним присоединялся третий участник.