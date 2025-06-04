КОЛОНКА СОБОЛЕВА Реформисты хотят показать таллиннцам, что осенние выборы – это сражение не только Осиновского и Кылварта

Мэр Таллинна Евгений Осиновский исключительно прозрачно намекает на то, что реформисты готовят почву к образованию своей коалиции с центристами, которые неожиданно тоже вдруг стали сторонниками бесплатных детских садов. По сути, Осиновский говорит сейчас о том, что тот самый клей, в стойкости которого сомневались, до сих пор был все-таки крепок, и четыре партии солидарно работали во имя того, чтобы искоренить в городских институтах центристские коррупцию и кумовство, а также - что главное - чтобы не позволить им туда вернуться. Но вот в канун выборов Партия реформ решила отодрать себя от этой конструкции.

Новый роман центристов и реформистов маловероятен

Мэру столицы, как можно заключить из его слов, кажется довольно циничной вероятная готовность реформистов позволить Михаилу Кылварту вернуться - вместе с «пищевой цепочкой» и т. д. - в тот статус, которого он - усилиями в том числе и реформистов - был лишен. Правда, кажется, Евгений Осиновский не допускает возможности того, что тот же самый механизм, когда старшим партнером в коалиции становится вовсе не тот, у которого в горсобрании больше всего депутатов, можно запустить опять. А почему бы теперь и реформистам не назначить центристам такую плату за их вхождение во власть, как должность градоначальника, например, для Пяртеля-Пеэтера Пере?