КОЛОНКА СОБОЛЕВА Реформисты хотят показать таллиннцам, что осенние выборы – это сражение не только Осиновского и Кылварта

Неожиданное совпадение позиций по вопросу платы в детсадах таллиннских реформистов и центристов заставило аналитиков говорить о том, что в столице может вот-вот появиться новая коалиция. Журналист Павел Соболев не считает, что реформисты и центристы станут коалиционными партнерами, но видит в действиях реформистов четкий и холодный расчет.
Обнаружившиеся в правящей в Таллинне коалиции сильные внутренние противоречия, вызванные «особым мнением» одного из коалиционных партнеров, реформистов, по поводу платы за место в детских садах, и удивительная близость этого мнения позиции крупнейшей оппозиционной фракции - центристов, спровоцировали разговоры о том, что в столице может произойти смена власти.
Тут нужно вспомнить, что не слишком долгий век нынешней коалиции часто предсказывали и тогда, когда она только-только сложилась. Скептики обращали внимание на ее многокомпонентность, на пестроту и разношерстность, и замечали, что объединявшее четыре партии желание отлучить центристов от управления столицей, которое длилось десятилетия, слишком непрочный клей, чтобы удерживать их вместе на «длинной дистанции».
Правда, в то же время отмечалось, что дистанция до октября 2025 года не такая уж и протяженная, а если уж кто все же и решит «соскочить», то тогда почти наверняка это будет «Отечество», на Тоомпеа находившееся по отношению к своим союзникам в «нижнем городе» в оппозиции. На практике же случилось так, что в Таллинне коалиция до сих пор не распалась, зато на государственном уровне социал-демократы успели стать оппозиционерами.
При этом часто забывается, что при образовании «союза четырех» весной 2024 года в него изначально закладывался и еще один фактор риска, что в нем с самого начала присутствовала и более существенная червоточина, чем слишком разные идеологии у некоторых из участников. Этот заводской брак, на который договаривающиеся стороны закрывали глаза, касался нарушения важной парламентаристской традиции, вообще-то подлежащей к применению и на уровне местных управ: пост мэра получил представитель партии, чья фракция не была крупнейшей коалиционной фракцией в горсобрании.
Формально это обосновывалось так, что пост мэра получат социал-демократы, поскольку они уже были на тот момент вовлечены в управление городом, и поэтому, мол, выделение им самой высшей властной позиции было просто технически полезным. Истинной же причиной всем виделась такая, что мэрское кресло для Евгения Осиновского было одним из условий соцдемов, на которых они были готовы похоронить имевшуюся коалицию и принять участие в новой.
Тогда реформисты, «Отечество» и «Ээсти 200» приняли это условие, но было бы достаточно наивно полагать, что у них не было настоятельных встречных пожеланий. И более чем вероятно, что наиболее амбициозны они были у реформистов, чья фракция в горсобрании среди этой четверки особенно внушительна. И также легко представить, что именно у них уже весной прошлого года могло прорастать желание выйти в этой коалиции на самую ведущую роль, особенно по мере приближения того момента, когда власть в столице должна будет обновиться, что называется, естественным путем.
Реформисты начали предвыборную кампанию
Кажется, это именно сейчас и происходит, что вовсе не означает, что Партия реформ прямо сейчас решила попытаться прибрать пост мэра к себе. Скорее, это выглядит так, что именно в преддверии предстоящих октябрьских выборов Партия реформ решила как можно рельефнее проассоциировать себя с очень аттрактивной в глазах избирателей инициативой.
Понятно, что это не нравится соцдемам, «Ээсти 200» и «Отечеству», которые отвергают эту инициативу, но Партию реформ, кажется, вовсе не пугает, что ее партнеры не готовы поддержать порыв реформистов сделать бесплатными места в детсадах, и ей вполне подойдет - в контексте приближающихся выборов - вместо роли той силы, которая реализовала эту красивую идею, роль той, которой помешали это сделать.
Мэр Таллинна Евгений Осиновский исключительно прозрачно намекает на то, что реформисты готовят почву к образованию своей коалиции с центристами, которые неожиданно тоже вдруг стали сторонниками бесплатных детских садов. По сути, Осиновский говорит сейчас о том, что тот самый клей, в стойкости которого сомневались, до сих пор был все-таки крепок, и четыре партии солидарно работали во имя того, чтобы искоренить в городских институтах центристские коррупцию и кумовство, а также - что главное - чтобы не позволить им туда вернуться. Но вот в канун выборов Партия реформ решила отодрать себя от этой конструкции.
Новый роман центристов и реформистов маловероятен
Мэру столицы, как можно заключить из его слов, кажется довольно циничной вероятная готовность реформистов позволить Михаилу Кылварту вернуться - вместе с «пищевой цепочкой» и т. д. - в тот статус, которого он - усилиями в том числе и реформистов - был лишен. Правда, кажется, Евгений Осиновский не допускает возможности того, что тот же самый механизм, когда старшим партнером в коалиции становится вовсе не тот, у которого в горсобрании больше всего депутатов, можно запустить опять. А почему бы теперь и реформистам не назначить центристам такую плату за их вхождение во власть, как должность градоначальника, например, для Пяртеля-Пеэтера Пере?
Впрочем, справедливости ради, стоит признать, что проще вообразить центристов принимающими такое предложение, чем реформистов - его делающими, потому что если Михаил Кылварт, кажется, в состоянии убедить свой электорат в полезности любых фортелей, даже обращения в центристы Яака Мадисона, то реформистам их избиратели нового витка сближения с центристами могут и не простить. Причем именно в Таллинне, переживающем, как часто звучит из уст самих политиков-реформистов, эру дерусификации и избавления от насажденных центристами порядков.
Поэтому, похоже, таллиннская ссора реформистов с партнерами может привести скорее не к их новому роману с центристами, а к перемещению себя в оппозицию, но в таком формате, чтобы до октября все же не голосовать за отставку уже «тройственной» горуправы (но нещадно, однако, ее критиковать при любом удобном случае). При этом, однако, у реформистов есть, похоже, все резоны, чтобы искренне радоваться тому, что и центристы будут «топить» за бесплатные садики.
Все опросы показывают, что центристы - очевидный фаворит на победу в октябре на выборах в Таллинне, но победа такого масштаба, когда они могли бы получить более половины мест в горсобрании, им далеко не гарантирована, поэтому вполне правдоподобен вариант, когда в кресле мэра после октября будет сидеть человек из партии, выигравшей на выборах серебро.
При всем уважении к успехам последних лет «Отечества», именно в столице даже за второе место им будет побороться очень трудно, так что главная борьба за него, скорее всего, развернется между соцдемами и реформистами. Иными словами, реформисты явно хотят покорить эстоноязычного избирателя своей позицией по детским садикам, и они могли бы быть явно не против, чтобы подобная же позиция центристов могла помочь последним отобрать у соцдемов голоса колеблющихся между этими двумя силами горожан.
В этом есть определенный риск, ведь центристы могут отобрать их и очень много. Но реформисты могут уповать на то, что на первых после начала полномасштабной войны в Украине выборах в местные органы власти эстоноязычный избиратель проявит куда более высокую - в сравнении с прошлыми временами - мобилизованность.
Так или иначе, Партия реформ своими нынешними действиями в столице подтверждает свою мотивацию донести до таллиннцев, что предстоящие выборы вовсе не должны превратиться в своего рода матч-реванш между нынешним мэром и предыдущим, и что в действительности в этой игре есть и другие сильные конкуренты. Широко донести такой сигнал - это как раз один из способов эту самую мобилизованность обеспечить.