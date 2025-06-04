Международная федерация плавания жестко выступила в отношении допинговой Олимпиады

В прошлом месяце организаторы допинговой Олимпиады сообщили, что грек Кристиан Голомеев проплыл дистанцию 50 метров вольным стилем на соревнованиях в США за 20,89 секунды – это на 0,02 секунды быстрее мирового рекорда бразильца Сезара Сиело, установленного в 2009 году.

Тем не менее результат Голомеева мало что значит, поскольку Международная федерация плавания закрепила в своем уставе положение, согласно которому спортсмены, тренеры, официальные лица, организаторы, медицинский персонал и представители команд, участвовавшие в допинговой Олимпиаде, не имеют права принимать участие в соревнованиях под эгидой федерации или быть с ней каким-либо образом связаны.

«В соответствии с новым пунктом устава, лица, которые поддерживают, одобряют или участвуют в спортивных мероприятиях, способствующих использованию научно обоснованных разработок или других методов, которые могут включать запрещенные вещества и/или запрещенные методы, не имеют права занимать какие-либо должности в Международной федерации плавания, а также принимать участие в её соревнованиях, мероприятиях или другой деятельности», – говорится в заявлении федерации.

Если формулировка пункта устава получилась немного громоздкой, то президент федерации Хусейн аль-Мусаллам выразился куда проще.

«Те, кто поддерживает допинговый спорт, не приветствуются в Международной федерации плавания и на наших мероприятиях, – заявил аль-Мусаллам. – Новый устав позволяет нам и дальше защищать честный спорт, здоровье и безопасность спортсменов, а также доверие всех представителей водных видов спорта».

Международная федерация плавания также призвала другие спортивные организации принять аналогичные меры.