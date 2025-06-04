Правовая комиссия передала Рийгикогу поправки к Закону о церквях и приходах

Правовая комиссия Рийгикогу во вторник на своем заседании внесла изменения в не провозглашенный президентом Закон о церквях и приходах и направила его на второе чтение.
Председатель комиссии Мадис Тимпсон отметил, что обеспечение безопасности - это основная функция государства и поправки к закону не ограничивают чью-либо свободу вероисповедания. «Поправки к Закону о церквях и приходах не призваны запретить в Эстонии какое-либо вероисповедание или прекратить деятельность какой-либо церкви, прихода, монастыря или союза приходов», - подчеркнул Тимпсон.
По словам председателя, к установленному сроку комиссии поступило девять предложений о поправках, четыре из которых представила фракция Центристской партии и пять – правовая комиссия на основе предложений Министерства внутренних дел. «Комиссия решила исключить из закона фразу о руководстве со стороны находящегося в иностранном государстве и имеющего существенное влияние лица, которая, по оценке президента, может иметь слишком широкое толкование. Комиссия также поддержала предложение Центристской партии о продлении переходного периода с двух до шести месяцев, - сказал Тимпсон. - Я уверен, что текст закона теперь лучше первоначального».
По предложению комиссии, формулировка закона будет изменена следующим образом: церковь, приход, союз приходов и монастырь не могут посредством своего устава или иного документа, на котором основана их деятельность, либо экономически быть связанными с находящимися в иностранном государстве религиозным центром, руководящим органом, религиозным объединением или духовным лидером, которые представляют угрозу безопасности, конституционному или общественному порядку Эстонского государства. Согласно поправке, из положения будет исключен запрет на то, чтобы монастырь или приход в своей деятельности исходили из находящегося в иностранном государстве и имеющего существенное влияние лица или объединения, представляющего угрозу безопасности, общественному или конституционному порядку Эстонского государства.
Комиссия также уточнила значение возможной угрозы. Согласно дополненной формулировке, угроза безопасности, конституционному или общественному порядку Эстонского государства может возникнуть, среди прочего, когда религиозный центр, руководящий орган, религиозное объединение или духовный лидер подстрекают к деятельности, поддерживают или финансируют деятельность, направленную на насильственное изменение независимости, территориальной целостности или конституционного порядка Эстонии; поддерживают или поддерживали военную агрессию или призывали к войне, актам терроризма или иному противоправному использованию оружия или насилию. В закон была добавлена фраза «подстрекают к деятельности, поддерживают или финансируют деятельность, направленную на насильственное изменение независимости, территориальной целостности или конституционного порядка Эстонии».
Комиссия заслушала комментарии советников Министерства внутренних дел и решила направить закон с поправками пленарному заседанию на второе чтение, которое состоится 11 июня. Если второе чтение будет закончено, третье чтение, по предложению комиссии, состоится на пленарном заседании 19 июня.
Рийгикогу принял инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о церквях и приходах (570 UA) 9 апреля. Закон в числе прочего призван пресечь возможности использования действующих в Эстонии религиозных организаций в целях разжигания вражды или насилия. Согласно пояснительной записке, Эстония защищает свободу вероисповедания и каждый имеет право выбирать, хочет ли он следовать каким-либо религиозным верованиям и если да, то каким; но, помимо проявления уважения к свободе вероисповедания, убеждений и объединений, государство также должно считаться с аспектами, угрожающими безопасности государства или общества.
Также закон уточняет, кто может служить в Эстонии в качестве духовного лица или входить в состав правления религиозного объединения. Духовным лицом или членом правления религиозного объединения не может быть человек, не имеющий права на проживание или нахождение в Эстонии. Помимо этого, уточняются требования в отношении устава религиозного объединения и создается возможность для отделения от церкви, деятельность, устав или состав правления которой не соответствуют устанавливаемым требованиям. Для этого приход или монастырь должны принять новый устав, после чего соответствующие требованиям изменения можно будет внести в регистр без одобрения со стороны руководящего органа церкви, если получение такого одобрения не представляется реалистичным.
Президент не провозгласил закон 24 апреля, посчитав, что создаваемое им ограничение свободы вероисповедания и свободы объединений не является пропорциональным. Он счел необходимым вновь рассмотреть закон в Рийгикогу и привести его в соответствие с Конституцией. 14 мая пленарное заседание Рийгикогу решило, что не примет закон снова в неизмененном виде, а приступит к его изменению.