Правовая комиссия передала Рийгикогу поправки к Закону о церквях и приходах

Также закон уточняет, кто может служить в Эстонии в качестве духовного лица или входить в состав правления религиозного объединения. Духовным лицом или членом правления религиозного объединения не может быть человек, не имеющий права на проживание или нахождение в Эстонии. Помимо этого, уточняются требования в отношении устава религиозного объединения и создается возможность для отделения от церкви, деятельность, устав или состав правления которой не соответствуют устанавливаемым требованиям. Для этого приход или монастырь должны принять новый устав, после чего соответствующие требованиям изменения можно будет внести в регистр без одобрения со стороны руководящего органа церкви, если получение такого одобрения не представляется реалистичным.