МНЕНИЕ Россия загнала себя в тупик

Нет сомнений в том, что затяжная тактика российской стороны основана на убежденности в собственной непобедимости - эту идею до сих пор успешно продавали и западной аудитории, включая Дональда Трампа. Однако болезненные удары в ответ ставят под сомнение веру в то, что Россия все равно победит и что мир возможен только на условиях агрессора. Эта картина начинает рушиться, за собой увлекая и остальную конструкцию российской пропаганды.

Все труднее становится всерьез воспринимать не только безоговорочно завышенные оценки российских военных возможностей, но и заявления о том, что речь якобы идет не о настоящей войне, а об ограниченной специальной операции, проводимой как бы «вполсилы». Также размываются и утверждения, что Украины как независимого государства не существует, а все происходящее - это лишь противостояние с «коллективным Западом».

В этом контексте успешные украинские операции становятся неприятным сюрпризом и для нынешней администрации США, поскольку они подогревают в России уже существующие подозрения: якобы внешне пророссийская позиция Трампа на деле может быть тщательно подготовленной западной ловушкой.

Таким образом, Россия загнала себя в информационном пространстве в довольно неудобное положение: громкое возмущение действиями Украины выглядело бы проявлением слабости, обвинения США не дают реальной выгоды, но и смириться с поджогом стратегических бомбардировщиков или взрывом Керченского моста Кремль тоже не может.