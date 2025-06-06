Дудченко: «Паутина» напугала и Трампа, однажды крупные страны могут инициировать запрет применения дронов в войне

- Есть сторона зла и сторона добра?

- Да, что есть безусловный агрессор и есть безусловная жертва, при этом агрессор - ядерное государство, которое начало неспровоцированную агрессию против безъядерного нейтрального государства… А вот с этим переговорным процессом, который мы сейчас наблюдаем, эта парадигма меняется. И она меняется и в сознании многих западных аналитиков и обществ.

Россия может уже восприниматься кем-то не как безусловный агрессор, а как равная сторона конфликта. И интересно то, что после этой украинской операции 1 июня Украина смотрится не такой уже и жертвой, а смотрится равным и дерзким противником по отношению к России, а Россия может выглядеть потерпевшей стороной.

Это достаточно парадоксально, но чем эффективнее Украина ведет свои боевые действия, тем больше возможностей появляется уже у России натягивать на себя вот этот вот образ жертвы, которой она на самом деле не является.

Артем Дудченко и Павел Соболев. Фрагмент передачи. Фото: Михкель Марипуу

И это именно парадоксально, что Зеленскому и украинской дипломатии сейчас нужно доказывать международному сообществу, что именно Украина - потерпевшая сторона. Что против Украины предпринимаются геноцидные практики, что это украинские города стираются с лица земли, что украинская инфраструктура уничтожается, что украинские люди страдают. Невероятно, что на четвертый год войны мы об этом говорим.