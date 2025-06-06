В студии Postimees Артем Дудченко: изменят ли ход войны успешные украинские операции в глубоком тылу России?

- Если Украина легко уничтожает элитный авиапарк российских ВВС глубоко в тылу, наверное, можно представить, что при чуть еще большей изобретательности можно поразить и более амбициозные цели. Вероятно ли, что в Кремле сейчас не столько страдают от потерь самолетов, сколько паникуют из-за возросших рисков для личной безопасности? И если это так, то как это может влиять на российское военное планирование и на ход войны?

- Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил в интервью Fox News 3 июня, что атака Украины на российские военные аэродромы 1 июня повысила риск эскалации конфликта с Россией, чего США хотели бы избежать. В то же время Келлог назвал эту атаку «очень смелой». Приходит ли не только к Кремлю, но и к Белому дому понимание того, что Украина может достигать очень крупных успехов в войне с Россией самостоятельно, без западной помощи? Если приходит, может ли это менять американскую позицию?

- Владимир Зеленский сказал по итогам встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», что Киев готовит с партнерами решение в поддержку совместных оборонных производств. Германия уже чуть раньше успела сообщить о конкретных и довольно быстрых шагах и проектах в этом направлении. Насколько эти вещи можно быстро запускать, смогут ли они стать не только залогом для лучшего послевоенного будущего, но и тем фактором, который поможет Украине добиваться успехов на поле боя прямо сейчас?