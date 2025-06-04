Рост налога с оборота усилит давление на эстонский бизнес и потребителей

С 1 июля в Эстонии ставка налога с оборота вырастет с 22% до 24%, что, по оценке экспертов, приведет к росту цен на большинство товаров и услуг, ударит по покупательной способности населения и усилит ценовую конкуренцию с дешевыми иностранными интернет-магазинами, пишет Rus.ERR.
Руководитель по закупкам Rimi Eesti Марилин Юрисон отметила, что эстонские потребители уже начали экономить, предпочитая товары по скидке и откладывая несрочные покупки, передают радионовости ERR.
Генеральный директор Ассоциации торговцев Эстонии Неле Пейль предупреждает, что особенно болезненно рост НСО отразится на местной онлайн-торговле, на которую всё большее давление оказывают китайские платформы вроде Temu и Shein, предлагающие товары по крайне низким ценам.
По словам Пейль, эти платформы избегают расходов, связанных с контролем качества, экологическими сборами и налогами, а также получают государственные субсидии, при этом после введения тарифов в США рекламная активность китайских интернет-магазинов в ЕС увеличилась на 40 процентов.
Глава Союза автопредприятий Меэлис Теллискиви добавил, что, в отличие от ажиотажа перед введением автоналога, массового роста продаж автомобилей в преддверии повышения НСО не наблюдается, однако автопроизводители активизировали конкуренцию в бюджетном сегменте, чтобы противостоять растущей популярности китайских электромобилей.