Рост налога с оборота усилит давление на эстонский бизнес и потребителей

Руководитель по закупкам Rimi Eesti Марилин Юрисон отметила, что эстонские потребители уже начали экономить, предпочитая товары по скидке и откладывая несрочные покупки, передают радионовости ERR.

Генеральный директор Ассоциации торговцев Эстонии Неле Пейль предупреждает, что особенно болезненно рост НСО отразится на местной онлайн-торговле, на которую всё большее давление оказывают китайские платформы вроде Temu и Shein, предлагающие товары по крайне низким ценам.

По словам Пейль, эти платформы избегают расходов, связанных с контролем качества, экологическими сборами и налогами, а также получают государственные субсидии, при этом после введения тарифов в США рекламная активность китайских интернет-магазинов в ЕС увеличилась на 40 процентов.