Эксперт рассказал, стоит ли ожидать значительного снижения процентных ставок

По словам главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, в четверг от Европейского центрального банка ожидается очередное снижение процентных ставок, и, по всей видимости, эта тенденция продолжится и осенью.
«Завтрашнее снижение процентной ставки Европейского центрального банка на 0,25 процентного пункта представляется лишь формальностью. Это общее консолидированное мнение экономистов. Таким образом, процентная ставка по постоянной возможности хранения средств, с помощью которой регулируется денежно-кредитная политика, снизится до 2 процентов. После этого совет управляющих ЕЦБ может взять паузу, чтобы проанализировать влияние торговой политики США на еврозону, однако с большой вероятностью снижение процентных ставок продолжится осенью – в сентябре и, возможно, еще раз после этого», – пояснил экономист в пресс-релизе.
По текущей оценке Swedbank, к концу этого года процентная ставка Европейского центрального банка должна снизиться до 1,5 процента.
«Если в январе совет управляющих оценивал, что "денежно-кредитная политика по-прежнему носит сдерживающий характер", а в марте уже говорили, что "денежно-кредитная политика становится заметно менее сдерживающей", то в апреле от идеи ограничительной политики и вовсе отказались. Хотя ставка ЕЦБ уже приблизилась к расчетной нейтральной величине – примерно 2 процентам, которая больше не сдерживает, но и не поддерживает экономическую активность в еврозоне, центробанку может потребоваться дополнительный "простор для маневра" из-за выросшей неопределенности и угроз, связанных с торговой политикой для экономики еврозоны», – отметил Мертсина.
«Следует также упомянуть, что этот расчетный нейтральный уровень процентной ставки значительно различается по странам, в том числе в Эстонии он должен быть выше. То есть, иначе говоря, для стимулирования экономической активности в Эстонии может быть достаточно и немного более высокой процентной ставки», – добавил он.
Вместе с понижением процентных ставок Европейского центрального банка снижается и Euribor, что увеличивает объем свободных средств у домохозяйств и предприятий за счет снижения кредитной нагрузки. Мертсина отметил, что используемый в Эстонии шестимесячный Euribor, лежащий в основе кредитных договоров, с октября 2023 года снизился уже более чем на два процентных пункта. При объеме ипотечного портфеля, превышающем 12 миллиардов евро, и корпоративных кредитах на сумму более 11 миллиардов евро, это уже стало заметным облегчением для экономики Эстонии.
«В то же время стоит учитывать, что снижается и процентная ставка по срочным вкладам. В апреле объем срочных вкладов домохозяйств составлял почти 4,5 миллиарда евро, или 35 процентов от всего их депозитного портфеля», – уточнил он.
По словам экономиста, снижение ставок привело к росту объемов ипотечного и корпоративного кредитования.
«За первые четыре месяца этого года новых ипотечных кредитов выдано на 40 процентов больше, а предприятия взяли на 26 процентов больше займов, чем годом ранее. В итоге к апрелю портфель ипотечных кредитов вырос почти на 9 процентов, а портфель корпоративных займов – на 12 процентов по сравнению с прошлым годом», – перечислил Мертсина.
Рост кредитования, пояснил он, означает увеличение инвестиций, что поддерживает экономическую активность.
«За первые четыре месяца этого года на фоне низкой базы прошлого года количество сделок с недвижимостью в Эстонии увеличилось почти на 10 процентов, а медианная цена квартир выросла на восемь процентов. Часть домохозяйств может использовать высвобождающиеся средства на потребление. Это станет в этом году определенным облегчением, в том числе на фоне инфляции, снижающей реальную заработную плату и покупательскую способность», – отметил он.