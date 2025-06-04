Эксперт рассказал, стоит ли ожидать значительного снижения процентных ставок

Вместе с понижением процентных ставок Европейского центрального банка снижается и Euribor, что увеличивает объем свободных средств у домохозяйств и предприятий за счет снижения кредитной нагрузки. Мертсина отметил, что используемый в Эстонии шестимесячный Euribor, лежащий в основе кредитных договоров, с октября 2023 года снизился уже более чем на два процентных пункта. При объеме ипотечного портфеля, превышающем 12 миллиардов евро, и корпоративных кредитах на сумму более 11 миллиардов евро, это уже стало заметным облегчением для экономики Эстонии.

«В то же время стоит учитывать, что снижается и процентная ставка по срочным вкладам. В апреле объем срочных вкладов домохозяйств составлял почти 4,5 миллиарда евро, или 35 процентов от всего их депозитного портфеля», – уточнил он.

По словам экономиста, снижение ставок привело к росту объемов ипотечного и корпоративного кредитования.

«За первые четыре месяца этого года новых ипотечных кредитов выдано на 40 процентов больше, а предприятия взяли на 26 процентов больше займов, чем годом ранее. В итоге к апрелю портфель ипотечных кредитов вырос почти на 9 процентов, а портфель корпоративных займов – на 12 процентов по сравнению с прошлым годом», – перечислил Мертсина.

Рост кредитования, пояснил он, означает увеличение инвестиций, что поддерживает экономическую активность.