На улице была найдена крупная сумма денег: полиция ищет их владельца

В полицию обратился молодой мужчина, который 3 июня вечером обнаружил крупную сумму денег около площадки для стрельбы из лука в поселке Раади в волости Тарту. Он отнес их в полицию, чтобы можно было установить личность человека, потерявшего деньги. «Спасибо за честность, Хенри!» - поблагодарила Лыунаская префектура в Facebook.