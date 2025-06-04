На улице была найдена крупная сумма денег: полиция ищет их владельца

В полицию обратился молодой мужчина, который 3 июня вечером обнаружил крупную сумму денег около площадки для стрельбы из лука в поселке Раади в волости Тарту. Он отнес их в полицию, чтобы можно было установить личность человека, потерявшего деньги. «Спасибо за честность, Хенри!» - поблагодарила Лыунаская префектура в Facebook.
Теперь полиция пытается найти владельца этих денег. «Чтобы получить деньги, потерявший их человек должен сказать, о какой сумме и в каких купюрах идет речь», - отмечает полиция.
Тот, кто потерял в вышеназванном месте деньги и знает ответы на эти два вопроса, может получить свои наличные, обратившись в полицию по электронной почте merike.raju@politsei.ee или по телефону 5330 1418.