Франция и Бельгия не поддерживают план Еврокомиссии по отказу от газа РФ

Франция и Бельгия, являющиеся крупнейшими в ЕС покупателями российского сжиженного природного газа (СПГ), отказываются поддержать план Брюсселя по запрету поставок СПГ из России, пишет онлайн-издание Politico во вторник, 3 июня. Прежде чем принимать решение, эти страны желают получить «дополнительные гарантии относительно экономических и юридических последствий подобного шага», говорится в публикации.

Как рассказал в интервью Politico министр энергетики Франции Марк Ферраччи, Париж поддерживает стратегию ЕС по диверсификации поставок энергоносителей, «которая уже лежит на столе». При этом он подразумевает планы Франции заменить российские поставки продукцией из Катара, уточняют журналисты.

Со своей стороны, Бельгия, являющаяся после Франции вторым по величине закупщиком российских энергоносителей в ЕС, хочет сначала получить доклад с подробным описанием экономических последствий отказа от российских поставок, говорится в публикации.

«Прежде чем ЕС предъявит свои предложения, мы просим Еврокомиссию представить детальную оценку воздействия этих мер», - цитирует издание министра энергетики Бельгии Матье Бихе. По его словам, страна проведет технические переговоры о влиянии мер по отказу ЕС от российских энергоносителей на бельгийскую инфраструктуру СПГ.