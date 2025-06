Крупнейшая сеть домов престарелых Эстонии расширяется на Латвию и Литву

Südamekodud AS ищет возможности для инвестиций в инфраструктуру и развитие поставщиков услуг социального ухода в Латвии и Литве. В Эстонии Südamekodud AS тесно сотрудничает с EfTEN Capital AS, где фонды недвижимости под управлением EfTEN владеют объектами домов престарелых, а Südamekodud принадлежат операционные компании этих учреждений. Обе стороны считают, что модель сотрудничества, уже успешно работающая на эстонском рынке, может быть применена и в Латвии с Литвой.