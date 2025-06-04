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Крупнейшая сеть домов престарелых Эстонии расширяется в Латвию и Литву

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Крупнейшая в Эстонии сеть домов престарелых Südamekodud, предоставляющая услуги общего ухода, расширяет свою деятельность в сфере социального обслуживания в Латвию и Литву.

Südamekodud AS ищет возможности для инвестиций в инфраструктуру и развитие поставщиков услуг социального ухода в Латвии и Литве. В Эстонии Südamekodud AS тесно сотрудничает с EfTEN Capital AS, где фонды недвижимости под управлением EfTEN владеют объектами домов престарелых, а Südamekodud принадлежат операционные компании этих учреждений. Обе стороны считают, что модель сотрудничества, уже успешно работающая на эстонском рынке, может быть применена и в Латвии с Литвой.

EfTEN Capital и Südamekodud видят большой потенциал для совместных инвестиций в сферу услуг по уходу во всем Балтийском регионе. Планируются инвестиции в инфраструктуру социального обслуживания, строительство новых домов престарелых или реконструкция существующих объектов в Латвии и Литве.

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