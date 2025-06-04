Рагнар Клаван: для развития эстонскому футболу необходимо открытое и прозрачное управление

Рагнар Клаван и его команда представили план преобразования Эстонского футбольного союза (EJL) в организацию, основанную на большей открытости, доверии и духе сотрудничества. По словам Клавана, выдвигающего свою кандидатуру на пост президента EJL, сегодня развитие футбола в Эстонии зависит все больше не только от спортивных результатов, но и от культуры управления в этом виде спорта.
«Доверие не возникает по приказу - его нужно заслужить, - отметил Клаван. - Если клубы не понимают, как распределяется финансирование, на основании чего принимаются те или иные решения, каков сам процесс принятия решений - ни о каком сотрудничестве или развитии говорить не приходится. Наша цель - изменить это и сделать Союз содержательной платформой для диалога и управления».
По оценке команды Клавана, сложно всерьез говорить о защите общих интересов клубов, если управление непрозрачно, распределение обязанностей непонятно, а информационные потоки хаотичны. «Мы хотим, чтобы EJL стал организацией, которая поддерживает клубы прозрачно, справедливо и профессионально. Для этого нужны как конкретные шаги, так и изменение самого отношения - нужны готовность слушать, привлекать к участию и объяснять», — добавил Мартин Херем, кандидат в правление Футбольного союза.
Команда Рагнара Клавана предлагает конкретные приоритеты и обещания по созданию более открытой и доверительной управленческой культуры:
• Прозрачность приоритетов бюджета и финансовой деятельности EJL
Финансовая отчетность EJL будет ежегодно проверяться признанным на международном уровне аудитором. Результаты аудита будут представлены членам с подробными пояснениями. Бюджет организации нужно проанализировать критическим взглядом с целью оптимизации расходов и повышения эффективности для достижения желаемых результатов.
• Один клуб - один голос
Мы инициируем анализ возможных изменений в уставе, чтобы увязать право голоса с активным участием клубов. Наша цель - обеспечить, чтобы именно действующие и вовлеченные члены влияли на принятие решений. Мы также считаем важным обеспечить прозрачность и сбалансированность избирательных процессов.
• Ясное распределение ролей между EJL и его членами
Задача - стремиться к тому, чтобы у всех членов EJL было общее понимание, какова их роль и ответственность в развитии эстонского футбола.
• Регулярная и понятная коммуникация
Деятельность EJL, а также важная информация от УЕФА и ФИФА будут регулярно и доступно доноситься до клубов и общественности.
• Анализ создания представительного органа клуба «Клубный парламент»
Мы также рассматриваем возможность создания нового формата представительства, который обеспечит клубам реальное участие в формировании направлений развития футбола и разработке стратегий. Одним из таких форматов может стать расширенное собрание, по типу уже знакомого многим Jalkakäraja.
Управлению эстонским футболом необходим глоток свежего воздуха: больше доверия, прозрачности и сотрудничества.
«Открытое управление - это не только доступ к документам. Это, прежде всего, общее чувство ответственности, ясные и объяснимые решения, а также уверенность в том, что твой голос действительно что-то значит», - отметил Херем.
Клубы нередко ощущают недостаток прозрачности: субсидии распределяются без четких обоснований, использование международного финансирования остается непрозрачным, а ответственность нередко ложится лишь на избранных. «Это подрывает доверие и мешает независимому развитию клубов. Новая управленческая культура должна сформировать такую среду, где решения понятны, ответственность четко определена, а каждый участник процесса ощущает свою значимость», - подчеркнул Клаван.
С приоритетами и обещаниями направления «Открытое и прозрачное управление» команды Клавана можно ознакомиться ЗДЕСЬ (на эстонском языке).