Рагнар Клаван: для развития эстонскому футболу необходимо открытое и прозрачное управление

«Доверие не возникает по приказу - его нужно заслужить, - отметил Клаван. - Если клубы не понимают, как распределяется финансирование, на основании чего принимаются те или иные решения, каков сам процесс принятия решений - ни о каком сотрудничестве или развитии говорить не приходится. Наша цель - изменить это и сделать Союз содержательной платформой для диалога и управления».

По оценке команды Клавана, сложно всерьез говорить о защите общих интересов клубов, если управление непрозрачно, распределение обязанностей непонятно, а информационные потоки хаотичны. «Мы хотим, чтобы EJL стал организацией, которая поддерживает клубы прозрачно, справедливо и профессионально. Для этого нужны как конкретные шаги, так и изменение самого отношения - нужны готовность слушать, привлекать к участию и объяснять», — добавил Мартин Херем, кандидат в правление Футбольного союза.

Команда Рагнара Клавана предлагает конкретные приоритеты и обещания по созданию более открытой и доверительной управленческой культуры:

• Прозрачность приоритетов бюджета и финансовой деятельности EJL

Финансовая отчетность EJL будет ежегодно проверяться признанным на международном уровне аудитором. Результаты аудита будут представлены членам с подробными пояснениями. Бюджет организации нужно проанализировать критическим взглядом с целью оптимизации расходов и повышения эффективности для достижения желаемых результатов.

• Один клуб - один голос