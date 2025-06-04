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В Нарве таксист спас пожилую женщину от мошенников

Такси. Снимок иллюстративный.

Во вторник в Нарве таксист помог задержать мошенника, который пытался убедить пожилого человека, что его внук попал в аварию и ему срочно нужны деньги. Таксист, которого вызвали, чтобы отвезти деньги в Таллинн, заподозрил неладное и сообщил в полицию.

Вчера, 3 июня, 89-летней жительнице Нарвы позвонил неизвестный, заявив, что ее внук якобы попал в ДТП, в котором пострадала семилетняя девочка. Мошенник сообщил, что из-за аварии необходимо срочно передать деньги.

Следуя его инструкциям, жертва подготовила наличные, положила их в конверт и передала часть суммы курьеру - якобы для оплаты доставки средств в Таллинн. Однако таксист, которого наняли для перевозки денег из Нарвы в столицу, заподозрил неладное и вызвал полицию. Благодаря его бдительности потерпевшей удалось сохранить свои сбережения.

Все обстоятельства произошедшего выясняет полиция в рамках уголовного производства.

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