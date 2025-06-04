В Нарве таксист спас пожилую женщину от мошенников

Вчера, 3 июня, 89-летней жительнице Нарвы позвонил неизвестный, заявив, что ее внук якобы попал в ДТП, в котором пострадала семилетняя девочка. Мошенник сообщил, что из-за аварии необходимо срочно передать деньги.

Следуя его инструкциям, жертва подготовила наличные, положила их в конверт и передала часть суммы курьеру - якобы для оплаты доставки средств в Таллинн. Однако таксист, которого наняли для перевозки денег из Нарвы в столицу, заподозрил неладное и вызвал полицию. Благодаря его бдительности потерпевшей удалось сохранить свои сбережения.