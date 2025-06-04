В Украине пропал солдат-волонтер из Литвы

В Украине без вести пропал солдат-волонтер из Литвы, сообщил литовский общественный вещательный союз LRT.
Посольство Литвы в Украине подтвердило получение официального уведомления об исчезновении подданного Литвы, который служит в Вооруженных силах Украины.
В МИД не поступало информации, подтверждающей смерть мужчины. Консульские работники поддерживают связь с семьей пропавшего бойца.
С момента повторного вторжения России в Украину погибли два волонтера из Литвы.
В этом году 13 марта в ходе своей первой боевой миссии близ Купянска в Харьковской области погиб 20-летний Том Валентелис. В Интернациональном легионе территориальной обороны Украины он прослужил менее шести месяцев.
Литовский волонтер Тад Тум под псевдонимом «Милжинас» («Великан») пал в боях в Украине 23 февраля прошлого года, когда удар российского беспилотного летательного аппарата пришелся на автомобиль, в котором литовец и некий украинский военный везли мины на линию фронта близ Бахмута. Оба военнослужащих погибли.
А в апреле 2022 года в Мариуполе был убит литовский кинорежиссер Мантас Кведаравичюс.