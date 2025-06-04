В Украине пропал солдат-волонтер из Литвы

Посольство Литвы в Украине подтвердило получение официального уведомления об исчезновении подданного Литвы, который служит в Вооруженных силах Украины.

В МИД не поступало информации, подтверждающей смерть мужчины. Консульские работники поддерживают связь с семьей пропавшего бойца.

С момента повторного вторжения России в Украину погибли два волонтера из Литвы.

В этом году 13 марта в ходе своей первой боевой миссии близ Купянска в Харьковской области погиб 20-летний Том Валентелис. В Интернациональном легионе территориальной обороны Украины он прослужил менее шести месяцев.

Литовский волонтер Тад Тум под псевдонимом «Милжинас» («Великан») пал в боях в Украине 23 февраля прошлого года, когда удар российского беспилотного летательного аппарата пришелся на автомобиль, в котором литовец и некий украинский военный везли мины на линию фронта близ Бахмута. Оба военнослужащих погибли.