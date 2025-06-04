Eesti Energia: летом электричество значительно подешевеет. Но есть нюанс

По словам аналитика по энергетической торговле Eesti Energia Карла Йоозепа Рандвеэра, в мае цены на электроэнергию снизились на восемь процентов до 67,6 евро за мегаватт-час. Этому падению способствовали снижение стоимости природного газа в апреле, высокий объем производства возобновляемой энергии в Литве и Эстонии, а также продолжающееся производство гидроэнергии в Латвии.
«Несмотря на заметно более низкий объем гидроэнергии в Латвии и неработающее соединение Estlink 2 в оба периода, в этом мае цена на электроэнергию оставалась почти на 11 процентов ниже, чем год назад. Главная причина – снижение цен на сырье для производства энергии, более высокий объем производства зеленой энергии, прежде всего в Литве, снижение стоимости квот на выбросы углекислого газа и менее масштабное производство сланца в Эстонии», – пояснил аналитик в пресс-релизе.
По сравнению со средней майской ценой за последние десять лет, в этом году электричество стоит на 23 процента дороже.
Рандвеер отметил, что, согласно информации Elering, соединение Estlink 2 между Финляндией и Эстонией заработает не в середине июля, как сообщалось ранее, а уже 25 июня. По его словам, это дает основание считать, что, прежде всего в вечерние часы, можно ожидать заметного снижения стоимости электроэнергии.
Летними вечерами, когда с заходом солнца заканчивается выработка солнечной энергии, благодаря Estlink 2 можно будет импортировать более дешевую атомную, ветровую и гидроэнергию из Финляндии. Это, прежде всего, позволит заменить более дорогие эстонские электростанции на сланце или латвийские газовые станции.
«Впрочем, восстановление работы Estlink 2 не означает исчезновения волатильности на рынке. При таком раскладе, когда вечером заканчивается дешевое производство солнечной энергии, погода безветренная и нет возможности импортировать более дешевое электричество из соседних стран, мы можем увидеть дни, когда цена на электроэнергию будет колебаться вверх-вниз на сотни евро за мегаватт-час», – заметил Рандвеер.
«По последним прогнозам, именно за счет снижения пиковых цен в июле и августе, когда Estlink 2 будет работать, средняя цена на электроэнергию может оказаться в два раза ниже по сравнению с ситуацией, когда это соединение не работало», – добавил он.