Eesti Energia: летом электричество значительно подешевеет. Но есть нюанс

«Несмотря на заметно более низкий объем гидроэнергии в Латвии и неработающее соединение Estlink 2 в оба периода, в этом мае цена на электроэнергию оставалась почти на 11 процентов ниже, чем год назад. Главная причина – снижение цен на сырье для производства энергии, более высокий объем производства зеленой энергии, прежде всего в Литве, снижение стоимости квот на выбросы углекислого газа и менее масштабное производство сланца в Эстонии», – пояснил аналитик в пресс-релизе.

По сравнению со средней майской ценой за последние десять лет, в этом году электричество стоит на 23 процента дороже.

Рандвеер отметил, что, согласно информации Elering, соединение Estlink 2 между Финляндией и Эстонией заработает не в середине июля, как сообщалось ранее, а уже 25 июня. По его словам, это дает основание считать, что, прежде всего в вечерние часы, можно ожидать заметного снижения стоимости электроэнергии.

Летними вечерами, когда с заходом солнца заканчивается выработка солнечной энергии, благодаря Estlink 2 можно будет импортировать более дешевую атомную, ветровую и гидроэнергию из Финляндии. Это, прежде всего, позволит заменить более дорогие эстонские электростанции на сланце или латвийские газовые станции.

«Впрочем, восстановление работы Estlink 2 не означает исчезновения волатильности на рынке. При таком раскладе, когда вечером заканчивается дешевое производство солнечной энергии, погода безветренная и нет возможности импортировать более дешевое электричество из соседних стран, мы можем увидеть дни, когда цена на электроэнергию будет колебаться вверх-вниз на сотни евро за мегаватт-час», – заметил Рандвеер.