Эстония впервые принимает чемпионат Европы по художественной гимнастике

На домашнем чемпионате Европы Эстонию представляют 14 гимнасток – две участницы в индивидуальной программе, а также 12 спортсменок в составе взрослых и юниорских команд в групповом упражнении.

По последним данным, в проходящем в Таллине чемпионате Европы принимают участие 336 гимнасток из 39 стран, среди которых – действующая чемпионка мира и олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеев, выступающая за Германию.

Перед домашними трибунами в индивидуальных соревнованиях Эстонию представляют Валерия Валасевич и Анетте Вахер. Помимо них, на чемпионате выступают национальная сборная Эстонии среди взрослых в групповом упражнении (Элис Кретелле Кукк, Камила Григоренко, Полина Тубалева, Йоханна Симоне Пертенс, Ника Оборская, Ксения Ожигина), а также юниорская команда в групповом упражнении (София Яковлева, Анна Каролина Оболонина, Анастасия Немеровская, Александра Иваненко, Кристина Егорова, Екатерина Коржинская).

В тренерский штаб сборной Эстонии на чемпионате Европы входят Ирина Стадник, Юлия Тёмушкина, Виктория Валасевич, Моника Цирк и Наталья Рачеева.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Эстонии впервые. Соревнования состоятся с 4 по 8 июня на арене Unibet в Таллине. Лучших гимнасток континента определят в двух возрастных категориях – среди юниоров и взрослых, в программе предусмотрено 12 комплектов медалей.

Первыми выступают юниорские команды в групповом упражнении. Эстонские юниоры выйдут на ковер в квалификации в 13:55 и 14:50. В 18:00 состоится официальная церемония открытия чемпионата Европы, а в 18:55 стартуют финалы групповых упражнений среди юниоров, куда проходят восемь лучших команд.

Подробные расписания соревнований размещены на сайте Европейского гимнастического союза, а также доступны в приложении Sportity по коду RGTallinn25.