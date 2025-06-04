Skip to footer
Ср, 4.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

ВЫ ЕЕ ВИДЕЛИ? Полиция разыскивает пропавшую в Ида-Вирумаа Анастасию

Анастасия.

Полиция ищет 17-летнюю Анастасию, которая в четверг, 29 мая, покинула свой дом в районе Ярве города Кохтла-Ярве и до настоящего времени не вернулась.

Полиция проверила возможные места ее пребывания, опросила родственников и друзей, однако местонахождение ребенка установить пока не удалось. У Анастасии нет при себе мобильного телефона. По имеющейся информации, она может находиться в Кохтла-Ярве или Таллинне.

Анастасия среднего роста, худощавого телосложения, со светло-каштановыми волосами. На момент исчезновения она была одета в белую блузку, куртку цвета хаки, рваные джинсы.

Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Анастасии, сообщить по номеру 112.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх