ВЫ ЕЕ ВИДЕЛИ? Полиция разыскивает пропавшую в Ида-Вирумаа Анастасию

Полиция ищет 17-летнюю Анастасию, которая в четверг, 29 мая, покинула свой дом в районе Ярве города Кохтла-Ярве и до настоящего времени не вернулась.
Полиция проверила возможные места ее пребывания, опросила родственников и друзей, однако местонахождение ребенка установить пока не удалось. У Анастасии нет при себе мобильного телефона. По имеющейся информации, она может находиться в Кохтла-Ярве или Таллинне.
Анастасия среднего роста, худощавого телосложения, со светло-каштановыми волосами. На момент исчезновения она была одета в белую блузку, куртку цвета хаки, рваные джинсы.
Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Анастасии, сообщить по номеру 112.