ВЫ ЕЕ ВИДЕЛИ? Полиция разыскивает пропавшую в Ида-Вирумаа Анастасию

Полиция проверила возможные места ее пребывания, опросила родственников и друзей, однако местонахождение ребенка установить пока не удалось. У Анастасии нет при себе мобильного телефона. По имеющейся информации, она может находиться в Кохтла-Ярве или Таллинне.